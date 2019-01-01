Ter Stegen asist yaptı, Barcelona tarihine geçti

Marc-Andre Ter Stegen, 21. yüzyılda asist yapan ilk Barcelona kalecisi olarak tarihe geçti.

'nın 7. haftasında , deplasmanda 'yi Luis Suarez ve Junior Firpo'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.

Luis Suarez'in 41. dakikada attığı golün asistini yapan 27 yaşındaki Alman kaleci Marc-Andre Ter Stegen, 21. yüzyılda Katalan kulübü adına asist yapabilen ilk file bekçisi oldu ve tarihe geçti.

Getafeli bir futbolcunun ceza sahası dışında topla buluşmasını önlemek için kalesinden çıkan Ter Stegen, topu göğsüyle kontrol etti. İleride boş bir arkadaşını arayan Ter Stegen, sol ayağıyla uzun bir atış yaptı ve Luis Suarez'i topla buluşturdu. Suarez, Getafe kalecisinin üzerinden aşırtma bir vuruş yaparak takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Ernesto Valverde ve ekibi, 7 hafta sonunda puanını 13'e yükseltti.