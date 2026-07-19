"Tenis maçı"... İngiltere ile Fransa arasındaki karşılaşmanın ardından Avrupa gazeteleri şaşkınlığa kapıldı!

Her ne kadar ikincil ya da hatta önemsiz bir maç olarak değerlendirilse de, 2026 Dünya Kupası’nda Fransa ile İngiltere arasında oynanan üçüncülük maçı, turnuvanın en heyecan verici karşılaşmalarından biri haline geldi. İngiltere milli takımı maçı 6-4’lük skorla kazanarak dünya basınına şaşkınlık yaşattı.

Fransız “RMC” kanalının aktardığına göre, “Sky Sports” maçı “gerçek bir heyecan” olarak nitelendirdi; İngiliz “Daily Mail” gazetesi de manşetinde “heyecan” kelimesini kullanarak, “Bu bir tenis skoru, futbol skoru değil” diye yazdı.

Ayrıca okuyun

İngilizlerin öfkesi sürerken... Beyaz Saray, Falkland bayrağı krizinde Arjantin'in tarafını tuttu

Videoda... Şubayr: Lakja ve Motsepe, Afrika şampiyonalarında kulüp sayısının artırılmasını destekliyor

İngiltere'de ise, yarı finalde Arjantin'e karşı alınan acı eleme (2-1) sonrasında Thomas Tuchel liderliğindeki milli takımın tepkisi ve maç başlamadan önce teknik direktöre yöneltilen yuhalama sesleri üzerinde duruldu.

Gazeteci Craig Hope şöyle yazdı: “Tuchel için bu çelişkili zafer bir nevi intikam olacak ve maç başlamadan önce imajını zedeleyen yuhalamaları ve yarı final yenilgisinden bu yana peşini bırakmayan eleştiri dalgasını susturacak. O, İngiltere’ye 1966’dan bu yana Dünya Kupası’ndaki en iyi sonucu sunuyor. Tam olarak vaat edilen ikinci yıldız değil, ama ilk bronz madalya.”

Fransa: “Utanç, ardından devrim”

Fransa’da ise haberler, Didier Deschamps’ın vedasına ve ilk yarıdaki feci çöküşe odaklandı.

Fransız “L’Équipe” gazetesinde Vincent Duluc şöyle yazdı: “Aynı derecede çelişkili ve çılgın iki devre; ne serbest düşüşü ne de geri dönüşü anlaşılabilir.”

"Le Parisien" gazetesi ise Fransa’nın “muhteşem bir son maç”ın ardından turnuvaya veda ettiğini, ancak “pişmanlık dolu” bir şekilde ayrıldığını belirtti.

Gazete şöyle yazdı: “Futbol, herhangi bir takımın diğerini yenebileceği bir spordur ve sadece ayaklarla değil, kafayla da oynanır. Fransızlar, Leo Messi’nin muhteşem formunu koruduğu Miami’yi gördüler, ancak düşünceleri başka bir yerdeydi; esasen kederde ve çöküşte.”

"Le Figaro" ise "Utanç, ardından devrim" başlığını attı; "Libération" maçı "dağınık bir karşılaşma" olarak nitelendirirken, "Ouest-France" ise bunu "olağan dışı bir Dünya Kupası'nda Fransa-İngiltere maçı" olarak değerlendirdi.

İspanya: “Bir sanat eseri” ve “Mbappé için acı bir başarı”

İspanyol “Marca” gazetesi, başlığında tenis maçları tarzında skoru öne çıkardı: “Asla unutmayacağımız üçüncü ve dördüncü sıralar!”, maçı ise “bir sanat eseri” niteliğinde bir “teselli finali” olarak nitelendirdi ve şunları ekledi: "Bu maçın bir anlamı olmadığını kim söyledi? Fransa ve İngiltere bize şüphesiz Dünya Kupası'nın en keyifli maçını sundu."

Gazete ayrıca, attığı iki golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olan Kylian Mbappé’ye de yer verdi ve bugün Pazar günü İspanya ile oynanacak finalde Lionel Messi’nin ne yapacağını merakla beklediğini belirtti.

"AS" gazetesi ise "Mbappé’nin acı zaferi" başlığını seçti ve şöyle yazdı: “Dünya Kupası’nda üçüncülük maçının anlamsız olduğunu söyleyenler yanılıyor. Bu maç, örneğin her şeyi kazanmak için kurulmuş ancak yedi şampiyonluktan sadece ikisini kazanabilen bir takıma – Deschamps’ın takımı – veda etmek için uygun bir fırsat; aynı zamanda Mbappé’nin, şampiyonlukları değil golleri sayesinde tarihteki yerini pekiştiriyor, bu gece Dünya Kupası’nın en golcü oyuncuları arasına girmiş olsa bile.”

Katalonya’da ise “Sport” ve “Mundo Deportivo”, 1966’daki tarihi şampiyonluğundan bu yana Dünya Kupası’nda ilk madalyasını kazanan “Çılgınlıkta Zafer Kazanan İngiltere”ye odaklandı ve Mbappé’nin turnuvada elde ettiği istatistikleri inceledi.

Almanya: “Tuchel, Mbappé’yi küçük düşürdü”

Almanya’da ise “Bild”, farklı bir bakış açısı seçti ve “Tuchel, Mbappé’yi küçük düşürdü” başlığını attı; Fransız yıldızın kırdığı rekora değindi ve ilk yarının gidişatına odaklandı.

"Die Welt" ise maçı “epik bir karşılaşma” ve “on golün yaşandığı şölen” olarak nitelendirirken, “Kicker” ise “muhteşem bir maç” olarak tanımlamakla yetindi.