Tenis kortlarından Dünya Kupası’na… Belçika’nın yeni mucizesi İspanya’yı dehşete düşürüyor

Charles De Ketelaere’nin 2026 Dünya Kupası’nın en parlayan yıldızlarından biri olduğunu kanıtlaması için sadece 90 dakikaya ihtiyacı vardı. Muhteşem bir çift golle Belçika milli takımını ABD karşısında büyük bir galibiyete taşıyarak çeyrek finale yükseltti ve “Kırmızı Şeytanlar” milli takımında sahneyi tek başına domine etmeye alışkın isimlerin önünden spot ışıklarını çaldı. Ancak pek çok kişinin bilmediği şey, Atalanta'nın forvetinin parlaklık yolculuğunun futbol sahalarında değil, tenis kortlarında başladığıdır. Hayatının yönünü değiştirmeden önce gelecek vaat eden bir şampiyon olan De Ketelaere, hayalini erken sona erdirebilecek sakatlıkları aşarak bugün bir sonraki turda İspanya milli takımını tehdit eden en tehlikeli silahlarından biri haline geldi.

2001 yılında Brugge’de doğan Charles De Ketelaere, son yıllarda Belçika futbolunun yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olarak kabul ediliyor. Kariyerinin başlangıcında kendisine yöneltilen beklentileri tam olarak karşılayamasa da, Atalanta ve Belçika Milli Takımı’nda değerini yeniden kanıtladı ve bugün, ülkesinin Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselmesinin en önemli nedenlerinden biri haline geldi.

Son 16 turunda ABD ile oynanan maçta, De Ketelaere tartışmasız kahraman oldu. Florin Balogun’un gördüğü kırmızı kart nedeniyle büyük tartışmalara sahne olan maçta, iki gol atarak Belçika’yı zafere ve bir sonraki tura taşıdı. Ancak Belçika milli takımı bu olaylardan etkilenmedi ve galibiyete doğru yoluna devam etti.

Maçın ardından En İyi Oyuncu ödülünü alan De Ketelaere, “Eleme maçında böyle bir performans sergilemek harikaydı. Bu çok özel bir şey ve tur atladığımız için çok mutluyum. Şüphesiz bu, kariyerimin en güzel günü” dedi.

Futboldan önce tenis şampiyonu

De Ketelaere’nin hayatı çocukluğundan beri sporla iç içe geçti; aynı anda hem futbol hem de tenis oynadı. Yedi yaşındayken Club Brugge Akademisi’ne katıldı, ancak tenise devam etti ve dikkat çekici bir başarı elde ederek, on yaşındayken Batı Flanders’ta düzenlenen Flanders Gençler Şampiyonası’nı kazandı.

İspanyol “Marca” gazetesinin haberine göre, büyük yeteneğine rağmen, bireysel sporun getirdiği psikolojik baskı nedeniyle sonunda tenisi bırakıp futbola odaklanmaya karar verdi.

Oyuncu o dönemle ilgili şunları söyledi: “Teniste kaybetmek çok daha zor. Futbolda sorumluluğu takım arkadaşlarınla paylaşabilirsin, ancak teniste her şeyi tek başına üstleniyorsun.”

Anılarını hatırlayarak şunları ekledi: “Hile yapanlara tahammül edemezdim; top sahada olmasına rağmen dışarı çıktı diye bağıranlara. Çok sinirlenirdim, bazen her topa kasten vururdum ya da oynamayı bırakırdım.”

Bu öfke patlamaları nedeniyle annesi Isabelle, maçlar sırasında duygularını kontrol etmesine yardımcı olması için uzman bir koç tutmak zorunda kaldı.

Küçük yaşlardan beri olağanüstü bir yetenek

De Ketelaere gittiği her yerde dikkatleri üzerine çekiyordu; Club Brugge’nin 14 yaş altı takımındaki antrenörü Berger Vandeveld, onu her açıdan olağanüstü bir oyuncu olarak tanımladı.

Koç, “Yaptığı her şeyde en iyisiydi. En şaşırtıcı olanı ise, diğerlerinin başaramadığı halde futbolu, tenisi ve Latince derslerini aynı anda bir arada yürütmeyi başarmasıydı” dedi.

Ayrıca, her alanda gösterdiği başarı oranının şaşırtıcı olduğunu ve bunun onu ilk yıllarından itibaren akranlarından farklı kıldığını da ekledi.

14 yaşındayken De Ketelaere, Belçika’nın en büyük yeteneklerinden biri haline geldi.

Koçu o dönemi şöyle hatırlıyor: “O, hayatımda gördüğüm en çevik oyuncuydu. Onu, saha üzerinde son derece akıcı bir şekilde kayan bir patenciye benzetirdim.”

Dönüm noktası, Fransa’da düzenlenen uluslararası bir turnuvada yaşandı; bu turnuvada Club Brugge, Monaco ve Marseille gibi takımlarla karşılaştı.

Koçu şöyle diyor: “Charles, bu takımların oyuncularına ayak uydurabilen, hatta onlardan üstün olabilen tek oyuncuydu. Diğer oyuncular zorlanırken, o sanki hiçbir baskı hissetmiyormuş gibi görünüyordu.”

Hayali sona erdirecek sakatlıklar

Ancak yol güllerle döşenmemişti. Ergenlik döneminde yaşadığı büyüme atılımıyla birlikte diz sorunları baş göstermeye başladı ve bu durum performansını açıkça etkiledi.

Koçu Cedric Flaminck şöyle dedi: “Hareket dengesini tamamen kaybetti ve artık yaş grubundaki en iyi oyuncular arasında yer almıyordu. Annesi sık sık bana gelip ağlıyordu.”

Ve ekledi: “Herkes şunu sormaya başladı: Bir gün dünya çapında bir oyuncu mu olacak, yoksa sıradan bir oyuncu mu kalacak?”

Antrenörü Carlo van Grimborg ise, oyuncunun kendisinin de şiddetli bir endişe içinde olduğunu, sürekli olarak “Tekrar futbol oynayabilecek miyim? Dizimdeki bu ağrı bir gün geçecek mi?” diye sorduğunu açıkladı.

İyileşmesinin ardından antrenörleri, onu geçici olarak stoper pozisyonunda oynatmak gibi beklenmedik bir karar aldı.

Bu hamlenin amacı, fiziksel gücünü geliştirmek ve ona kariyerinin başlarında eksikliğini hissettiği, mücadelelerde daha sert bir karakter kazandırmaktı.

Aylar sonra, daha güçlü ve olgun bir oyuncu olarak orta sahaya geri döndü, ancak top olmadan hareketlerini geliştirmek gibi yeni bir zorlukla karşı karşıya kaldı.

Teknik direktörü Rick De Meel şöyle dedi: “Tembel değildi, ancak baskı yapması gereken doğru anı kavrayamıyordu. Üç ay boyunca her gün onunla çalıştık, ta ki bugün bu konu üzerinde gülüp geçebileceğimiz bir anı haline gelene kadar.”



Yeniden Doğuş

De Ketelaere gelişimini sürdürdü ve 18 yaşında Club Brugge’nin A takımında ilk kez forma giydi.

Belçikalı kulüpte 120 maça çıktıktan sonra, 2022 yazında 30 milyon avroyu aşan bir transfer ücretiyle Milan’a transfer oldu ve o dönem Club Brugge tarihindeki en pahalı satış oldu.

Ancak İtalya ligindeki deneyimi umduğu gibi gitmedi; Milan formasıyla oynadığı 42 maçta hiçbir gol atamadı ve bu durum, geleceği hakkında pek çok soru işareti uyandırdı.

2023 yazında Atalanta’ya kiralık olarak transfer oldu; ardından İtalyan kulübü, 2024 yılında 23 milyon avrodan fazla bir bedel karşılığında kesin satın alma opsiyonunu kullandı.

Orada, oyuncu en iyi formuna kavuştu ve hem Gian Piero Gasperini’nin hem de onun ardından gelen Raffaele Palladino’nun yönetiminde takımın vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Atalanta formasıyla oynadığı 142 maçta 32 gol attı ve 31 asist yaptı; böylece Avrupa futbolunun en önemli yıldızları arasındaki yerini geri kazandığını kanıtladı.

Belçika’nın en önemli silahlarından biri

De Ketelaere, Kasım 2020’de İsviçre karşısında Belçika milli takımıyla ilk uluslararası maçına çıktı, ancak as kadrodaki yeri ancak Rudi García’nın milli takımın başına geçmesiyle sağlamlaştı.

O zamandan beri kadronun temel direklerinden biri haline geldi; 34 uluslararası maçta sekiz gol attı ve dört asist yaptı. Dünya Kupası'nda ise Garcia, özel bir hazırlık programının ardından turnuvaya katılan Romelu Lukaku'nun formundan yararlanarak De Ketelaere'yi as forvet olarak tercih etti.

Grup aşamasında ve Senegal’e karşı oynanan son 32 turunda gol atamasa da, ABD karşısında gol yağmuruna tuttu, Belçika’yı çeyrek finale taşıdı ve bir sonraki rakibi İspanya milli takımına güçlü bir mesaj gönderdi.

Bu iki golün ardından Charles De Ketelaere, artık sadece gelecek vaat eden bir Belçikalı yetenek ya da Atalanta’da eski parlaklığını yeniden kazanan bir oyuncu değil; “Kırmızı Şeytanlar” kadrosunun en tehlikeli silahı haline geldi. İspanya, çeyrek finalde onunla karşılaşmaya hazırlanırken, kariyerine tenis şampiyonu olarak başlayan, sakatlıklar nedeniyle hayalini neredeyse yitiren, ancak bugün dünyanın en büyük sahnesinde futbol kariyerinin en güzel bölümlerinden birini yazan bu oyuncuyu durdurmanın bir yolunu bulmak zorunda kalacak.