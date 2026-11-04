Tenis efsanesi Rafael Nadal, Real Madrid yönetimine katılma davetini resmen kabul ederek kortlardan yönetim katına geçmeye hazırlanıyor. Grand Slam turnuvalarında 22 şampiyonluğu bulunan ve uzun süredir İspanyol devine desteğini açıkça dile getiren Nadal, başkan Florentino Perez'in resmî teklifi üzerine kulübün yönetim kurulu üyesi olacak.

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Bernabeu’da efsanevi buluşma

Çarşamba günü yayımlanan açıklamada kulüp, atamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Resmî açıklamada, “Real Madrid ve tüm Madrid taraftarları için, sporculuğu ve kişiliğiyle böylesine saygın bir konuma sahip, İspanya’da ve dünya sporunda örnek gösterilen bir ismin Yönetim Kurulumuza katılarak bu göreviyle kulübümüzün bugününe ve geleceğine katkıda bulunması büyük bir onurdur” ifadelerine yer verildi.

Nadal, haberi kutlamak için sosyal medyada, henüz küçük bir çocukken baştan aşağı Madrid forması giydiği eski bir fotoğrafını paylaştı. Eski dünya bir numarası Instagram’da, “Beni @realmadrid Yönetim Kuruluna katılmaya davet ettikleri için Başkan Florentino Perez’e ve Yönetim Kuruluna teşekkür etmek istiyorum. Bu daveti büyük bir heyecanla kabul ettim. Öğrenmeye ve elimden geldiğince katkıda bulunmaya istekliyim” diye yazdı.

Bir spor ikonundan fazlası

İspanyol devi, Nadal’ın kulübe katılımının yalnızca şöhretinden ibaret olmadığını vurgulamak istedi. Kulüp, “Nadal efsanevi bir spor kariyerine sahip. Ancak kişiliği, başarılarından çok daha fazlasını temsil ediyor: Yeteneği, kendini geliştirme konusundaki bitmek bilmeyen azmi, fedakârlık yapabilmesi, rekabetçiliği, alçakgönüllülüğü, rakiplerine ve takım arkadaşlarına saygısı ve dayanışma anlayışı, onu kort içinde ve dışında örnek bir isim hâline getiriyor” açıklamasını yaptı.

Madrid, Fransa Açık’ı 14 kez kazanan Nadal’ı, yansıtmayı hedeflediği değerlerin somut örneği olarak görüyor. Kulübün açıklaması şöyle devam etti: “Tüm bu değerler Real Madrid’in kimliğinin bir parçası ve Rafael Nadal, spor hayatı boyunca bu değerleri temsil edip savunarak dünya çapında milyonlarca insan için rol model oldu.”

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Toprak korttan yönetim kuruluna

22 Grand Slam şampiyonluğu, 36 Masters zaferi ve iki olimpiyat altın madalyası kazanan Nadal’ın 2024’te emekli olması, tenis dünyasında bir boşluk bıraktı.

Gelecek maçlar AEK Şampiyonlar Ligi 12:45 RMA

Spor dünyası, Nadal’ın güçlü rekabetçi ruhunun kulüp yönetiminde nasıl karşılık bulacağını yakından izleyecek. Mart 2017’den bu yana Real Madrid’in onursal üyesi olan ve kulübü hayatı boyunca destekleyen Nadal, şimdi kulübün geleceğini şekillendirmek üzere yönetimde aktif bir görev üstleniyor.

Resmî onay için son adım

Kulüple tenis efsanesi arasındaki anlaşma sağlanmış olsa da tamamlanması gereken son bir resmî işlem var. 21 Kasım’da yapılması planlanan Real Madrid Genel Kurulunun atamayı resmen onaylaması gerekiyor.