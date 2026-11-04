Haberlere göre Andorra kalecisi Jesus Owono, Tenerife forveti Jesus de Miguel'in trajik ölümünün ardından büyük yıkım yaşadı. 30 yaşındaki forvet, İspanya ikinci liginde iki oyuncunun uzatma dakikalarında yaşadığı dehşet verici çarpışmada ağır yaralanmasının ardından salı sabahı hayatını kaybetti.

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İspanya ikinci liginde trajik çarpışma

Pazartesi günü oynanan Segunda Division karşılaşmasının uzatma dakikalarında Owono ceza sahasından çıkarak De Miguel ile sert biçimde çarpıştı. Bu müdahale 25 yaşındaki kalecinin kırmızı kart görmesine yol açarken Tenerife forveti hareketsiz kaldı. Sağlık ekipleri, ciddi baş ve göğüs yaralanmaları yaşayan futbolcuya müdahale ettikten sonra onu yoğun bakıma kaldırdı.

Sahada kalbi durduktan sonra yeniden hayata döndürülen De Miguel'in durumu gece boyunca kötüleşti. Salı sabahı hayatını kaybetti. Karşılaşma, skor 2-2 iken tatil edildi.

Kulüplerden duygusal veda mesajları

Tenerife, 30 yaşındaki hücum oyuncusunun ölümünü salı günü doğruladı ve derin üzüntüsünü dile getirdi. Kulüp, futbol camiasına desteği için teşekkür ederken oyuncunun yakınları için mahremiyet talep etti.

Kulübün resmî açıklamasında, “Acı içindeyiz, boğazımız düğümlendi ve bunun gerçek olduğuna inanamıyoruz. CD Tenerife olarak Jesus de Miguel Alameda'nın trajik biçimde hayatını kaybettiğini... duyuruyoruz” denildi. Açıklama, “Teselli edecek söz yok; içimizi kaplayan bu derin üzüntüyü hafifletebilecek hiçbir şey yok” ifadeleriyle devam etti.

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Andorra da kısa süre sonra bir taziye mesajı yayımladı: “Kalbimiz kırık, yıkılmış durumdayız. Jesus de Miguel'in ailesine, tüm takım arkadaşlarına, dostlarına ve CD Tenerife'ye en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.”

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Owono'ya sosyal medyada ağır tepkiler

İspanyol yayın organı AS'a göre olay Owono'yu derinden sarstı; kaleci soyunma odasında ağladı ve dua etti. Ekvator Ginesi millî futbolcusuna yakın, adı açıklanmayan bir kaynak ise onun kişiliğini savunarak “O, başkalarını önemseyen, çok iyi kalpli biri. Kötü niyeti yok” dedi.

Andorra, müdahalenin ardında kötü niyet bulunmadığını vurguladı. Buna rağmen Owono, internette yoğun hakaretlere maruz kaldı ve Instagram profilini silmek zorunda kaldı. Başlangıçta De Miguel'in ailesiyle özel olarak iletişime geçip desteğini sunmayı planlıyordu, ancak forvetin hayatını kaybetmesi bu planları tamamen değiştirdi.

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Hafta sonu maçlarına ilişkin belirsizlik

Yaşanan trajedi, iki kulüp için de sahadaki tüm konuların önüne geçti. Alaves'ten kiralık olarak forma giydiği dönemin ardından bu yaz Andorra'ya kalıcı olarak katılan Owono, sahalara dönmeye ruhen hazır olup olmamasından bağımsız olarak kırmızı kartı nedeniyle cezalı duruma düşecek.

Andorra'nın pazar günü ligde Mallorca'yı ağırlaması planlanıyor, ancak takımın maça çıkmaya hazır olup olmayacağı belirsiz. Yaşananların Owono, takım arkadaşları ve büyük üzüntü içindeki Tenerife kadrosu üzerindeki duygusal etkisi, İspanyol futbol yetkililerinin yaklaşan maç takvimini nasıl ele alacağını kuşkusuz belirleyecek.