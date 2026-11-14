İspanyol ekibi Tenerife'nin teknik direktörü Alvaro Cervera, Andorra oyuncusu kaleci Jesus Owono'ya verilen 12 maç men cezasını anlayışla karşıladığını belirtti. Ceza, İspanya İkinci Ligi'ndeki iki takımın karşılaşmasında kendi takımının forveti Jesus de Miguel'e yaptığı sert müdahale nedeniyle verildi. Ancak Cervera, olayın vardığı nokta göz önüne alındığında cezanın hafif görünebileceğine dikkat çekti.

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25 yaşındaki Oono, bu ayın 2 Kasım'ında Andorra ile Tenerife'yi karşı karşıya getiren maçın son dakikalarında forvet De Miguel ile çarpıştıktan sonra kırmızı kart görmüştü; son oyuncu ertesi gün 30 yaşında hayatını kaybetti.

İspanya Futbol Federasyonu'na bağlı Disiplin Kurulu dün cuma günü, kalecinin 12 maç men edildiğini açıkladı. Bu, kendisine verilebilecek en ağır cezaydı; zira kurulun yetkisi, olayın ulaştığı trajik sonucu dikkate almaksızın yalnızca sahada işlediği ihlali incelemekle sınırlıydı.

Kararı değerlendiren Cervera, takımının pazar günü oynaması planlanan ve "BBC" sitesinin aktardığına göre De Miguel'in ölümünden bu yana Tenerife'nin ilk maçı olan Ceuta karşılaşması öncesindeki basın toplantısında şunları söyledi: "Hayatın çeşitli alanlarında olduğu gibi, uyulması gereken kurallar ve kanunlar olduğunu düşünüyorum."

Şöyle ekledi: "Mevcut yönetmelik, yaşanan olayı ele alan özel bir hüküm içermediğinden, Disiplin Kurulu'nun kuralları uygulamakla ve yönetmeliğin izin verdiği maç sayısını vermekle yetindiğini düşünüyorum. Söyleyeceğim başka her şey ise kendime saklayacağım kişisel bir görüşten ibaret olur."

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Devam etti: "Ceza, diğer vakalarla kıyaslandığında biraz hafif görünebilir, ama açıkçası yönetmeliğin farklı bir ceza verilmesine izin verdiğini sanmıyorum."

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Disiplin Kurulu ise kararının, maç hakeminin raporunda yer alan olgulara dayandığını açıkladı. Rapor, kalecinin "top oyundayken bacağını kullanarak rakiplerinden birine göğüs bölgesinden aşırı güçle tekme atması" nedeniyle kırmızı kart gördüğünü teyit ediyordu.

Öte yandan Tenerife'nin teknik direktörü, forvetinin ölümünün ardından antrenmanlara dönerken ve bir sonraki maça hazırlanırken takımın yaşadığı zorluklardan söz etti ve bu süreci "zor ve karmaşık" olarak nitelendirdi.

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61 yaşındaki Cervera şöyle dedi: "Bir arada olduğumuzda, ister antrenmanlarda ister grup içinde olalım, işler yolunda gidiyor. Takımın yavaş yavaş alışıldık havasına yeniden kavuşmaya başladığını hissediyorum, ancak bilmediğimiz şey, herkesin tek başına olduğunda neler hissettiği ve bu son derece önemli bir unsur."

Şunları açıkladı: "Herkesin yaşananlarla ve zihnini meşgul eden düşüncelerle baş etmede kendine özgü bir yolu var; kimileri evde aile fertlerinden destek buluyor, kimileri ise bu durumla tek başına yüzleşiyor. İlerliyoruz, ama süreç çok yavaş işliyor; zor ve karmaşık bir deneyim bu."

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Cervera ayrıca oyuncularının müsabakalara dönmeye ne kadar hazır olduğu konusundaki belirsizliğini dile getirdi ve bazılarının futbolda, acıyı aşmak ve trajediden uzaklaşmak için bir yol bulabileceğini, bazılarının ise şu an için maçlara çıkmaya psikolojik olarak hazır olmayabileceğini vurguladı.

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Her iki tutum da mantıklı ve anlaşılır. Bir yandan, işlerin şu an için gerçek anlamda normale dönmeyeceğinin farkında olsak da, biraz olsun normal hayata dönmek istiyoruz."

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Şöyle ekledi: "Yaşananları işe odaklanmak için öylece kenara koymak ya da zihnimizden uzaklaştırmak mümkün değil; çünkü bu, hayatta karşılaşabileceğimiz diğer durumlara benzemiyor. Sürekli aklımızda, yine de yola devam etmemiz gerekiyor."