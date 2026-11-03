İspanya ikinci lig ekibi CD Tenerife, 30 yaşındaki forvet Jesus de Miguel'in pazartesi günü FC Andorra ile oynanan maçta saha içinde yaşanan çarpışmanın ardından trajik şekilde hayatını kaybettiğini doğruladı. Yarıda kalan karşılaşmanın son bölümlerinde kalp durması yaşayan forvet, salı sabahı hastanede hayatını kaybetti.

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Korkunç çarpışmanın ardından maç tamamen tatil edildi

Miguel, Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez'de oynanan maçın son bölümünde orta sahadaki sahipsiz topa müdahale etmeye çalışırken konuk takımın kalecisi Jesus Owono'dan göğsüne sert bir darbe aldı. Sağlık görevlileri hemen sahaya girerek forveti entübe etti. Ardından onu sedyeyle sahadan çıkarıp yaklaşık 20 dakika süren kalp durmasının ardından hastaneye götürülürken kalp masajı ve suni solunum uyguladı. Skor 2-2'yken maç 108. dakikada tamamen tatil edildi.

Kanarya Adaları kulübünden açıklama

Oyuncunun ambulansla Santa Cruz'daki Hospital Universitario Nuestra Senora de Candelaria'ya götürülmesinin ardından kulüp, ilk açıklamasında yoğun bakımdaki futbolcunun durumunun “ciddiyetine rağmen stabil” olduğunu bildirdi.

Ancak Kanarya Adaları temsilcisi, daha sonra gece saatlerinde X'te paylaştığı güncellemede, gözlem altında tutulan futbolcunun “nörolojik durumunun kötüleştiğini” doğruladı.

Forvetin ölümünü Kanarya Adaları saatiyle Salı sabahı erken saatlerde doğrulayan Tenerife, X'teki açıklamasında şunları yazdı: “Acıdan yıkılmış, boğazımız düğümlenmiş ve bunun gerçek olabileceğine inanamaz hâldeyiz. CD Tenerife, Jesus de Miguel Alameda'nın 3 Kasım 2026 Salı günü saat 08.00'de trajik biçimde hayatını kaybettiğini derin üzüntüyle duyurur.”

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Acılı aile mahremiyetine azami saygı gösterilmesini istedi

Profesyonel kariyerine 2015'te Leganes B'de başlayan forvet, geçen yıl Tenerife'ye katılmadan önce sekiz İspanyol kulübünde daha forma giydi. Kulüp, X'teki açıklamasının devamında oyuncunun yakınlarına başsağlığı dileyerek şunları ekledi: “Teselli edecek söz yok; bu derin acıyı hafifletebilecek hiçbir şey yok. Acılı ailesinin, sevdiklerinin ve bugün bu acı kaybın yasını tutan tüm Tenerife camiasının yanındayız.

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“Jesus de Miguel'in ailesi, aldıkları her bir destek mesajı için herkese teşekkür ederken bu korkunç günlerde mahremiyetlerine azami saygı gösterilmesini içtenlikle rica ediyor.

“Huzur içinde yatsın.”

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İspanyol futbolu yasa boğuldu

30 yaşındaki futbolcunun ölüm haberi, ülkenin dört bir yanından taziye mesajları gelirken tüm İspanyol futbol camiasını yasa boğdu. Tenerife'nin oyuncuları, teknik ekibi ve taraftarları, takım arkadaşlarını kaybetmenin ardından büyük bir yas süreciyle karşı karşıya. Lig yetkililerinin önümüzdeki günlerde oynanacak maçlar ve resmî anma törenleri konusunda Kanarya Adaları kulübüyle yakın temas kurması bekleniyor.