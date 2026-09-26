Bayern yıldızı Michael Olise’nin hazırladığı pozisyonda Real Madrid’in golcüsü 54. dakikada sert bir vuruşla Les Bleus adına 1-0’ı buldu; kenarda ise yeni milli takım teknik direktörü Zinedine Zidane ilk maçına çıktı.

Fransa’ya sonunda deplasmanda kıl payı bir galibiyet getirecek golün hemen ardından Mbappe hafifçe topalladı ve dizini tuttu. Kısa süren sevincin ardından yüzü acı içinde Fransızların sağlık ekibi tarafından tedavi edilen yıldız, kısa süre sonra önce sahaya geri döndü. Ancak bu dönüş yalnızca birkaç dakika sürdü; ardından Mbappe yere yığıldı ve artık devam edemeyeceğini işaret etti. 27 yaşındaki oyuncunun yüzündeki ifade büyük endişe taşırken, Zidane da maçın ardından kaptanının "şut çekerken dizini aşırı gerdiğini" açıkladı.

Fransız Futbol Federasyonu TFF de kısa süre sonra ilk teşhisi paylaştı: "Kylian Mbappe, galibiyet golünü atarken dizinden sakatlandı. Tendon sakatlığı yaşadı ve tedavi için Madrid’e dönecek."

Kylian Mbappe, Türkiye maçında ne zaman oyundan alındı?

Mbappe, 59. dakikada yerini Desire Doue’ye bıraktı ve hayal kırıklığı içinde soyunma odasına yöneldi. Zidane, maçın ardından da hiç iyimser değildi: "Ne yazık ki iyi görünmüyor" diyen 54 yaşındaki teknik adam, Mbappe’nin pazartesi günü Belçika’da, gelecek cuma İtalya’ya karşı ve 5 Ekim’de yine Belçika’ya karşı oynanacak sıradaki Uluslar Ligi maçlarında forma giymeyeceğini duyurdu. Mbappe bunun yerine Equipe Tricolore kampından erken ayrılacak.

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Öte yandan Madrid’de de doğal olarak endişe hakim olacaktır. Türkiye’de oyun kurucu rolde görev yapan Real Madridli takım arkadaşı Arda Güler, daha sahadayken Mbappe’nin sakatlığını endişeyle sordu. Süper yıldız bu sezon da şu ana kadar gol formunu sürdürdü; Mbappe, 2026/27 sezonunda Real formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı sekiz maçta sekiz gol ve iki asist üretti.