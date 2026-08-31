Younes Taha, sürpriz bir şekilde FC Twente'de kaldı. 23 yaşındaki hücum oyuncusu ve orta saha, sözleşmesini yenileyerek 2029 ortasına kadar uzattı; anlaşmada bir sezonluk opsiyon da bulunuyor. Böylece, Taha'nın ayrılığa çok yakın göründüğü bir yaz dikkat çekici bir sonla noktalandı.

Başta FC Utrecht olmak üzere Taha'nın adı çeşitli kulüplerle anıldı, Almanya Bundesliga'dan da somut ilgi vardı. Ancak teknik direktör Erik ten Hag, sol ayağını kullanan oyuncuyu ve menajerlik ekibini De Grolsch Veste'de daha uzun süre kalmaya ikna etti. FC Twente, sözleşme uzatımını pazartesi öğleden sonra resmen duyurdu.

Bu gelişme dikkat çekici, çünkü Taha'nın geleceği uzun süre belirsizliğini korumuştu. FC Groningen'deki başarılı kiralık döneminin ardından, bu sezon da favori pozisyonunda süre bulma ihtimalinin düşük olduğu düşünülüyordu. Twente hatta daha önce yaptığı sözleşme teklifini geri çekmişti. Ancak kısa süre içinde tablo tamamen değişti.

Qarabag deplasmanındaki Avrupa maçında Taha, hücumcu orta saha olarak şans buldu ve bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi. Max Bruns'un 1-2'lik golü öncesinde asist öncesi pası verdi, uzatmalarda da 1-4'lük golü kendisi attı. Birkaç gün sonra Cambuur karşısında 10 numara pozisyonunda yine fileleri havalandırdı.

O maçın ardından bir Bundesliga kulübünün somut adım attığı ortaya çıktı, ancak Ten Hag Taha'nın kolayca ayrılmasına izin vermek istemedi. Teknik direktör, oyuncu ve menajerlik ekibiyle yeniden görüşmelere oturdu ve taraflar uzun vadeli bir sözleşmede anlaşma sağladı.

Taha, kulüp kanallarına yaptığı açıklamada, “FC Twente'de olmaktan büyük keyif alıyorum. Geçen sezon FC Groningen'deki kiralık dönem bana çok iyi geldi. Çok fazla maç oynadım” dedi. “Bu sizi geliştiriyor. Orada hem saha içinde hem saha dışında daha olgun bir oyuncu oldum.”

Taha geleceğe güvenle bakıyor. “Şimdi bir sonraki adımı atmak istiyorum. Bunu bu yeni sözleşmeyle yapabilirim. De Grolsch Veste'de bu muhteşem taraftarın önünde geçireceğim gelecek sezonları büyük heyecanla bekliyorum.” Geçen sezon FC Groningen formasıyla 33 maçta 6 gol ve 10 asist üretti.

Ten Hag da ortaya çıkan tablodan memnun. “Son dönemde Younes ve menajerlik ekibiyle çok fazla temasım oldu. Younes'in sözleşmesini uzatma niyetini hep taşıdık, çünkü onun burada işinin henüz bitmediğini düşünüyoruz. Younes'in hangi potansiyele sahip olduğunu biliyoruz; bu, son maçlarda bir kez daha doğrulandı. Yeni sözleşmenin artık imzalanmış olması güzel. Younes'in burada gelişimini sürdürebileceğine ve hedeflerimizi gerçekleştirmemize yardımcı olacağına inanıyoruz.”

FC Twente taraftarı, sürpriz sözleşme uzatımına büyük bir heyecanla tepki verdi. Twente Insite üzerinden çok sayıda taraftar bunu “harika haber” olarak nitelendirirken, hem Taha'ya hem de Ten Hag'a övgüde bulundu. Birden fazla taraftar da orta sahanın takımda kalmasını artık beklemediğini dile getirdi.