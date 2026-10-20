Ten Hag, Ronaldo'ya ateş püskürdü: Manchester United'ı yüzüstü bıraktı, koşmuyordu bile

Manchester United'ın eski teknik direktörü Hollandalı Erik ten Hag, Portekizli efsane Cristiano Ronaldo ile yaşadığı anlaşmazlık dosyasını açarak aralarındaki gerilimli ilişkinin nedenlerine dair yeni detaylar paylaştı; takımın eski yıldızını, futbol tarihinin en büyük yıldızları arasındaki yerini kabul etmesine rağmen, oyuncularına dayattığı fiziksel ve teknik gerekliliklere uymamakla suçladı.

Ten Hag, Manchester United'ın başına 2022 yazında geçmiş ve ilk sezonunda İngiltere Lig Kupası'nı kazanmayı başarmış, ardından 2024'te İngiltere Federasyon Kupası'nı kazanmış, aynı yılın ekim ayında ise görevden alınmıştı.

"The Athletic" gazetesine verdiği röportajda Ten Hag, Ronaldo ile yaşadığı krizin perde arkasını yeniden ele aldı ve oyuncunun ayrılığının kolay bir karar olmadığını, ancak takımın çıkarının ve kolektif disiplinin, oyuncunun ismi veya geçmişinden etkilenmeyen kararlar almasını zorunlu kıldığını gördüğünü vurguladı.

Hollandalı teknik direktör şunları söyledi: "Takımı hayal kırıklığına uğrattı, beni de hayal kırıklığına uğrattı; çünkü biz sezonu onun varlığıyla planlıyorduk."

Sözlerine şöyle devam etti: "Manchester United'ı çalıştırma sorumluluğunu üstlenmeden önce ulaşmaya çalıştığım hedefler hakkında konuşmak için onunla görüşmeye Portekiz'e gittim."

Şöyle açıkladı: "O, futbol tarihinin en iyi oyuncularından biri ve ona büyük saygı duyuyordum, ancak bir teknik direktör olarak, mantıklı bir karar almak ve takım için en uygun gördüğüm oyunculara güvenmek zorundaydım."

Ronaldo'nun antrenmanlardaki krizi

Ten Hag'ın eleştirileri kişisel anlaşmazlığın sınırında durmadı; fiziksel yönün, Portekizli yıldızla yaşadığı krizin en önemli nedenlerinden biri olduğunu açıkladı ve antrenmanlarda yetersizlik olarak gördüğü ve istenen seviyeye ulaşamaması konusunda onunla yüzleştiğini belirtti.

Hollandalı teknik direktör, ağustos 2022'de Brentford'a 4-0 yenilmelerinin ardından oyuncularına dayattığı zorlu antrenmanları yeniden hatırlattı ve Ronaldo'nun belirlenen 3 turdan yalnızca 2'sini tamamladığını belirtti.

Ayrıca santrforun saha içindeki hareketleri konusunda aralarında geçen tartışmalardan da söz ederek şunları söyledi: "Ona birçok kez şunu söylüyordum: Ronnie, herkes doğru pozisyona gelmen için sana yardım etmek istiyor, ama ceza sahasına ulaşamazsan gol atamazsın."

Ten Hag kendi anlatımına göre sözlerine şöyle devam etti: "Top bizdeyken de topu kaybettiğimizde de koşmuyordu, bunun nedeni de kendisini istenen şekilde hazırlamamasıydı."

Eski teknik direktör, Ronaldo'dan rakipleri bitkin düşene kadar baskı yapmasını istemediğini, ancak ondan kendisine istenen rolleri yerine getirmesine imkân tanıyacak fiziksel hazırlığa ulaşmasını beklediğini vurgulayarak, yıldızlığın hiçbir oyuncuyu takımın gerekliliklerine uymaktan muaf tutmayacağını belirtti.

Takım için çalışmak

Ten Hag, oyuncuların grup içindeki davranışlarının etkisine değinerek, bazı yıldızların takım arkadaşlarını antrenmanlarda güçlerini idareli kullanmaya teşvik edebileceğini, oyuncular henüz istenen fiziksel seviyeye ulaşmamışsa bunun uygun olmadığını düşündüğünü belirtti.

Şöyle konuştu: "Her büyük takımın, büyük oyuncusunu bağrına basması gerekir, ancak büyük oyuncunun da takım için çalışması gerekir."

Oyuncu fiziksel formunun zirvesine ulaştığında gücü idareli kullanmanın anlaşılabilir olabileceğini, ancak başlangıçta önceliğin istenen seviyeye ulaşana kadar çalışmak ve antrenman yapmak olması gerektiğini de ekledi.

Ten Hag, sorunun yalnızca Ronaldo ile bağlantılı olmadığını, kendi değerlendirmesine göre, futbolun en yüksek öncelikleri olmadığı bazı oyuncuların zihniyetine kadar uzandığını, bunun da Manchester United içinde istediği standartları dayatma görevini zorlaştırdığını söyledi.