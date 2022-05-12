Ten Hag, Manchester United'a gitme kararını ne zaman verdiğini açıkladı

Erik ten Hag, Ajax'tan ayrılıp Manchester United'ın başına geçme kararını nasıl verdiğini anlattı ve Old Trafford'da kendisini bekleyen "zorlu, ama harika sınavdan" bahsetti.

Ten Hag'la 2025 yılına dek anlaşan Manchester United'ın sözleşmeyi bir yıl uzatma opsiyonu bulunuyor.

52 yaşındaki teknik adam anlaşmanın resmi açıklamadan kısa süre önce sağlandığı konusunda ısrarcı.

Erik ten Hag, Manchester United için kararını ne zaman verdi?

Ajax'taki üçüncü Eredivisie şampiyonluğunu yaşayan Ten Hag şu ana kadar yaptıklarıyla becerisini kanıtladı.

Voetbal International'a konuşan Hollandalı çalıştırıcı, kendisini Amsterdam'dan Manchester'a taşıyan adımı nasıl attığını anlattı.

"Uzun süre önce değildi. Manchester United'la görüşmelere Mart ayı bitiminde, son milli aranın sonrasında başladım."

"Görüşmeler o kadar iyi geçti ki, 'bu meydan okumayı kabul etmeliyim' diye düşündüm. Olacakları kafamda canlandırmaya başladım ve Ajax'tan ayrılmaya karar verdim."

60' Brighton 4-0 Manchester United



Erik ten Hag anlık 😒 pic.twitter.com/L9kVTSEc5S — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 7, 2022

Erik ten Hag, Manchester United'ın teklifini neden kabul etti?

Hollandalı çalıştırıcının başarılı olduğu ve kendini rahat hissettiği bir ortamda kalmak istemesi kimseyi şaşırtmazdı, fakat o Sir Alex Ferguson'ın ayak izlerinden gidip Manchester United'a kupalar kazandırabileceğine inanıyor.

Ten Hag futbol dünyasındaki en zorlu görevlerden birine neden 'evet' dediğini şu sözlerle açıklıyor:

"Zorlu, ama harika bir sınav olacak. United'da bir şeyler inşa edebilir ve başarılar kazanabilirim. Manchester United isminin futbol tarihinde çok büyük bir yeri var. Kulübü başarılı günlerine döndürmek benim için bir meydan okuma."

"Old Trafford'a Düşler Tiyatrosu denmesinin bir sebebi var. United uluslararası düzeyde şöhrete ve cazibeye sahip bir kulüp."

"Sir Alex Ferguson'a ve daha öncesine, 50'lerde uçak kazasında dağılan o müthiş takıma kadar geçmişteki harika United kadroları hala hafızalarda."

"Kulübün etkileyici bir tarihi var, ama ben içinde bulunduğumuz ana ve geleceğe odaklanıyorum. Elimizdeki seçenekleri ve ekonomik imkanları değerlendiriyorum."

Erik ten Hag, Manchester United'da işleri sıkı tutmaya kararlı 😤 pic.twitter.com/3MMfudPytx — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) April 22, 2022

Ten Hag'ın alternatifleri kimlerdi?

Ten Hag ismi gündeme gelmeden önce United'ın Paris Saint-Germain teknik direktörü Mauricio Pochettino'yla ilgilendiğine dair haberler çıkmıştı.

Kırmızı Şeytanlar'ın Tottenham'ı çalıştıran Antonio Conte'yi ikna etmeye çalışacağı bile öne sürülmüştü.

Ten Hag, United'ın uzun ve detaylı teknik direktör arayışına dair görüşlerini şu şekilde ifade ediyor:

"Manchester United'ın son derece itinali bir prosedür izlediğini biliyorum. Benim hakkımda geniş bilgiye sahiplerdi. Analizlerini yapıp, veriler toplamış ve benimle çalışan insanlarla görüşmüşlerdi. Bu kararı bir gecede almadılar, aynısı benim için de geçerli."