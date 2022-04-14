YORUM | Ten Hag'ı Rangnick seçmediyse, Manchester United'daki danışmanlık rolünün gerçek kapsamı ne?

Ten Hag'ı Rangnick seçmediyse, Manchester United'daki danışmanlık rolünün gerçek kapsamı ne?

Bu yaz danışmanlık görevine geçecek olan Rangnick'in teknik direktör arayışının dışında kalması düşündürücü.

Aralık ayında Ralf Rangnick'i geçici olarak takımın başına getiren Manchester United'ın bu hamleyi yaparken iki amacı vardı.

İlk olarak, Alman taktisyenin organizasyon eksikliği çeken takıma düzen getirip, ligi ilk dörtte bitirerek Şampiyonlar Ligi bileti alabileceği düşünülüyordu.

Rangnick geçici teknik direktörlük görevinin ardından danışmanlık rolüne kayarak kulübün geleceğini şekillendirecekti.

Ligde yedinci sırada yer alan United, Ole Gunnar Solskjaer kovulduğunda da aynı konumdaydı. Zayıflayan Şampiyonlar Ligi ümitleri, Rangnick'in saha içinde bekleneni veremediğini gösteriyor.

Peki gelecek neler getirecek?

Sonuçta Rangnick'i takımın başına geçmeye ikna eden şey danışmanlık rolünün teklif edilmesiydi. Aksi halde sadece altı aylığına bu görevi kabul etmeye gönülsüzdü.

Fakat bu güç ve etki olarak sınırlı bir rol.

Rangnick'in teknik direktörlük sorumlulukları devam ediyor. United, Premier Lig'de bitime yedi maç kala ilk dört iddiasını tamamen yitirmiş değil. Yine de bir sonraki menajerin belirlenmesinde söz sahibi olmaması düşündürücü.

Rangnick teknik direktör arayışıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Birkaç kişiyle konuştuklarını biliyorum, ama bu görüşmelerden nasıl izlenimler edindikleri hakkında henüz konuşmadık."

"Bu benim için sorun değil. Önümüzdeki maçlara odaklanmam daha önemli."

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Yeni menajerin belirlenmesi görevi futbol direktörü John Murtough, teknik sorumlu Darren Fletcher ve yeni CEO Richard Arnold'a emanet edilmiş durumda.

GOAL'ün kaynaklarından edindiği bilgiye göre; Rangnick yeni transferler ve yeni teknik direktörle ilgili toplantılara katılıyor, ama tartışmalarda bir numaralı söz sahibi değil.

Dört aydır kulüpte çalışan Rangnick, birkaç yılda kupalara oynayacak bir takımı nasıl yaratabileceği konusunda net bir fikre sahip.

Rangnick yapılan görüşmelerde gelecek sezonlar için dört maddeden oluşan bir planı yönetime sundu.

63 yaşındaki futbol adamı Manchester City ve Liverpool'un yaklaşımını örnek alarak, takımın yapısına uygun transferlere yönelmeleri gerektiğine inanıyor.

Rangnick ayrıca Old Trafford'da oynayabilecek karakter ve mantaliteye sahip, fiziksel açıdan güçlü ve agresif oyuncuların transfer edilmesini istiyor.

Son olarak da; geçmişteki hataları düzeltmek için en az üç transfer dönemi gerektiğini vurguluyor.

Kulüp içindeki kaynaklar; şu an için Rangnick'in temel rolünün sezonu iyi bitirmek olduğunu, teknik direktör arayışıyla ise Mourtough ve ekibinin ilgilendiğini belirtliyor.

Erik ten Hag'la yaptığı ilk görüşmelerden olumlu bir izlenimle ayrılan United, Hollandalı teknik adamla anlaşmaya çok yakın.

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Henüz kesin bir anlaşma sağlanmadı, ama United, Rangnick'in halefini en kısa sürede belirlemeyi umuyor.

Sezon bitmeden önce resmi açıklamanın gelmesi hala olasılıklar dahilinde.

Kulübedeki koltuğunu teslim edecek olan Rangnick'in kulüpteki yeni rolünün ne olacağı hakkında hala kafa karışıklığı yaşanıyor.

Avusturya Futbol Federasyonu, sportif direktör Peter Schottel'in milli takım teknik direktörlüğü için Rangnick'le görüştüğü yönündeki iddiaları yalanladı.

Ama bu Rangnick'in United'da danışmanlık yapmaya devam ederken başka bir takımın başına geçmeyeceği anlamına gelmiyor.

Rangnick, Aralık ayında buna izin verilip verilmeyeceği yönündeki soruyu, kararın United yönetimine ait olduğunu söyleyerek yanıtlamıştı. Old Trafford'daki geleceğiyle ilgili kararsızlığı hala sürüyor.

Danışmanlık rolünde bir ay boyunca birkaç günden fazla çalışması beklenmiyor.

Kulüp, Rangnick'e bu rolü önerdiğinde onun tecrübesinden faydalanmayı amaçlamıştı, fakat Arnold, Murtough, Fletcher üçlüsünün oluşturduğu yeni hiyerarşinin temel bir parçası olması planlarda yoktu.

Rangnick'in Old Trafford'daki yeni düzende nereye yerleşeceği ancak sezon bittikten ve yeni menajer göreve geldikten sonra netleşecek.

Şu ana kadar problemler hakkında yaptığı bilgilendirici ve etkili demeçler göz önüne alınırsa, Rangnick'in tavsiyelerine kulak asmak önümüzdeki sezonlarda kulüp için doğru tercih olabilir.