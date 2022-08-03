Rayo Vallecano karşısında ilk yarı bitiminde oyundan alınan Ronaldo son düdüğü beklemeden stattan ayrılmıştı.

Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo'nun sergilediği davranışın 'kabul edilemez' olduğunu söyledi.

Manchester United son hazırlık maçında Old Trafford'da Rayo Vallecano'yu ağırlamış, kampa geç katılan Ronaldo bu yaz ilk kez sahaya çıkmıştı.

Devre arasında yerini Amad Diallo'ya bırakan 37 yaşındaki oyuncu maç devam ederken stadyumu terketti. Diogo Dalot ve birkaç oyuncunun daha Ronaldo'ya eşlik ettiği öğrenildi.

Ten Hag, Ronaldo hakkında ne söyledi?

Manchester United yönetimi Ronaldo ve arkadaşlarının maçtan erken ayrılmasının sorun teşkil etmediğini açıklamıştı.

Fakat teknik direktör Erik ten Hag, Viaplay Sport'a verdiği demeçte Ronaldo'nun bu hareketi izin almadan yaptığını vurguladı.

"Kesinlikle kabul edilemez. Bu herkes için geçerli. Onlara bunun kabul edilemez olduğunu söyledim. Biz bir takımız, bir ekibiz, maçın sonuna kadar birlikte kalmalıyız."

Ronaldo, Manchester United'dan ayrılacak mı?

GOAL, Temmuz ayının başında Ronaldo'nun yönetimden ayrılık talebinde bulunduğu bilgisine ulaşmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takıma gitmek isteyen Portekizli yıldız için Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Atletico Madrid, Sporting Lizbon gibi ekipler gündeme gelse de, adı geçen takımların hiçbiri United'a teklif götürmedi.

United yönetimi ve Ten Hag, Ronaldo'nun satılık olmadığı konusunda ağız birliği yapsa da, yıldız golcünün geleceği belirsizliğini koruyor.

Ten Hag'a Ronaldo tavsiyesi

2021/22 sezonunun ikinci yarısında Manchester United'da Ralf Rangnick'in yardımcılığını yapan Chris Armas, Ten Hag'ın Ronaldo'ya karşı nasıl bir tavır takınması gerekiğini açıkladı.

Sky Sports'a konuşan Amerikalı antrenöre göre başarının anahtarı karşılıklı iletişim.

"Onu ofisinize çağırmalı, onunla konuşup sorular sormalısınız. Bu sayede onu çözümlerin ve başarının bir parçası haline getirebilirsiniz."

"Hırsını, tecrübesini ve yeteneğini ortaya çıkarmak, onu elimden geldiğince zorlamak benim görevimdi. En önemli nokta Cristiano'yla iletişim kurmak."

"Takıma verecek çok şeyi var. Her oyuncunun liderlik etme şekli farklıdır. O kendi tarzıyla takıma liderlik yapabilir."