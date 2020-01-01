Ten Hag, Cruyff'un rekorunu egale etti

Hollandalı teknik adamın takımı Ajax son haftalarda hücumda müthiş bir performans ortaya koyuyor.

, Eredivisie'nin 7. haftasında Fortuna Sittard'ı 5-2 yenerken, takımın teknik direktörü Erik ten Hag kulüp efsanesi Johan Cruyff'un rekorunu egale etti.

Ajax, Ten Hag yönetiminde çıktığı 82 maçta rakip filelere 250 gol gönderdi. Opta verilerine göre, bir Eredivisie takımı daha önce bu sayıda maçta bu kadar fazla gol attığında yıl 1987'ydi ve bunu başaran isim Ajax'ı çalıştıran Johan Cruyff olmuştu. Ten Hag, Cruyff'un bu rekorunu tekrarladı.

2017'den bu yana Ajax'ı çalıştıran Ten Hag, ekibini Eredivisie, KNVB Cup ve Johan Cruyff Shield zaferlerine taşıdı.

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Son 3 maçta 20 gol atan Ajax, Eredivisie'de 7 hafta geride kalırken 18 puanla zirveyi Vitesse ile paylaşıyor.