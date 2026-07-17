Temsilcilik tartışması Avrupa’ya sıçradı… UEFA, VAR’ın müdahalesi konusundaki tutumunu netleştirdi

Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), VAR hakemlerine yönelik kesin talimatlar yayınladı; bu talimatlar, hakemlerin rol yapma ve simülasyon (“dalış”) durumlarını “oyuncunun kimliğinin yanlış belirlenmesi” maddesi kapsamında değerlendirmesini yasaklıyor. Bu tartışmalı uygulama, 2026 Dünya Kupası finallerinde uygulanmıştı.

Uluslararası Futbol Federasyonu (IFAB) Konseyi, bu yaz yürürlüğe giren video teknolojisi protokolünde değişiklikler yapmıştı; bu sayede, saha hakemi hangi takımın oyuncusunun faulü işlediğini belirlemede hata yaparsa, VAR hakemleri sarı veya kırmızı kart kararlarını düzeltmek için müdahale edebilmeye başladı.

Bu kuralın Dünya Kupası’nda iki kez uygulanmasının ardından bir kriz patlak verdi; ilki, ABD’li savunma oyuncusu Tim Ream’e gösterilen sarı kartın, rol yaptığı iddiasıyla Paraguaylı forvet Miguel Almirón’a verilmesi nedeniyle iptal edilmesiydi.

En tartışmalı durum ise, çeyrek finalde Arjantin ile oynanan maçın 72. dakikasında İsviçreli forvet Breel Embolo’nun oyundan atılmasıydı; bu pozisyonda Arjantinli Leandro Paredes, tehlikeli müdahale nedeniyle uyarı almıştı, ancak tekrar görüntüler, kasıtlı teması yapanın Embolo olduğunu ortaya çıkardı. Daha önce bir sarı kartı olduğu için ikinci sarı kartı ve ardından kırmızı kart gösterildi; bu karar, uzatmaların ardından Arjantin'in 3-1 kazandığı maçın gidişatını tamamen değiştirdi.

Almerón ve Embolo’ya karşı alınan kararlar, herkesin “dalış” olgusunu ortadan kaldırma isteği nedeniyle geniş kitlelerce memnuniyetle karşılandıysa da, ancak “BBC Sport” kanalı, birçok yerel lig yetkilisiyle görüştü ve yetkililer, simülasyonu cezalandırmak için “kimlik hatası” maddesinin kullanılmasının önceden gündeme gelmediğini ve bunun kendileri için tam bir sürpriz olduğunu doğruladılar.

Yerel federasyonlar, bu yorumun kulüp düzeyinde “büyük bir kaos”a yol açabileceğinden derin endişelerini dile getirdiler; zira her sarı kart, simülasyon iddiasıyla yeniden gözden geçirilebilir hale gelecek. Ayrıca, sadece sarı kart gösterildiğinde simülasyonun gözden geçirilmesine izin veren bir “çifte standart sistemi”nin ortaya çıkmasını da eleştirdiler; oysa bir takım, oyuncuya uyarı yapılmayan bariz bir simülasyon sonucu kazanılan serbest vuruştan gol attığında VAR müdahale etmeyecek ve bu da hakemlik konusunda daha büyük bir kargaşaya yol açacaktır.

Buna bağlı olarak UEFA, bu hafta oynanacak Avrupa kupaları ön eleme maçlarında hakemlerine, yeni kuralın kullanımını, oyuncunun gerçek kimliğinin belirlenmesinde açık bir hata olduğu münferit durumlarla (örneğin, bir oyuncunun yerine takım arkadaşına kart gösterilmesi gibi) sınırlandırmaları gerektiğini bildirdi.

Avrupa Futbol Federasyonu, “kimlik hatası”nın hakemin ekrana başvurmasını gerektirmeyen sayısal ve kesin bir karar olduğunu düşünürken, hatanın tespitinden rol yapma nedeniyle oyuncuyu cezalandırmaya geçişin “takdirî ve belirsiz” bir karar olduğunu ve Almerón ile Embolo vakalarında ekranın incelenmesini gerektirdiğini belirtmektedir. Bu nedenle “UEFA”, simülasyonu kimlik tespitinde bir hata olarak değerlendirmiyor.

Bununla birlikte UEFA, VAR’ın belirli diğer durumlarda simülasyonu cezalandırma yetkisini elinde tuttuğunu açıkladı; örneğin, hatalı bir doğrudan kırmızı kart verilmesine, yanlış bir penaltı kararına yol açması veya ikinci bir hatalı sarı kartın gösterilerek oyuncunun oyundan atılmasına neden olması gibi durumlar.

Bu bağlamda UEFA, hakemler veya rakiplerle yaşanan tartışmalar sırasında elleriyle ağızlarını kapatan oyuncuların oyundan atılmasını öngören bir başka Dünya Kupası kuralını kesin bir dille reddetti. Bu kural, Dünya Kupası’nda Almirón ve Ekvadorlu Piero Hincapie’nin oyundan atılmasına neden olmuştu.