Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor bugün Avrupa'da ne yaptı?

Temsilcilerimiz; Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turlarında bugün sahaya çıktı.

Temsilcilerimiz, Fenerbahçe, Sivasspor ve Medipol Başakşehir, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turlarında bugün sahaya çıktı.

Geceye Fenerbahçe-Austria Wien karşılaşmasında 2-0 Fenerbahçe galibiyeti damga vurdu.

Fenerbahçe, İstanbul'a bırakmadı

Slovacko’yu eleyen Sarı Lacivertliler UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Austria Wien ile karşılaştı.

Karşılaşma 2-0 Fenerbahçe galibiyetiyle sonlandı.

Fenerbahçe'nin ilk golü, 8. dakikada Joshua King'den geldi. 89. dakikada Serdar Dursun'un golüyle skoru 2-0 yapan Sarı Lacivertliler skoru sağlama aldı.

Türkiye bu galibiyetle birlikte UEFA ülkeler sıralamasında puanını 22.200'e yükseltti.

Rövanş 25 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak

AA

Tur Ümidi Sivas'a kaldı

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde deplasmanda İsveç ekibi Malmö ile karşılaştı.

3-1 Malmö galibiyetiyle sonlanan karşılaşmanın rövanşı 25 Ağustos’ta Sivas’ta oynanacak.

Sivas’ın golü 31.dakikada Leke James’ten geldi.

Malmö’de ise golleri 19. dakikada Moustafa Zeidan, 38. dakikada Anders Christiansen ve 69. dakikada Niklas Moisander kaydetti.

AA

Başakşehir skorda üstünlüğü koruyamadı

Medipol Başakşehir, sahasında Belçika ekibi Royal Atwerp ile karşılaştı. Mücadele 1-1 berabere sonlandı.

54. dakikada Mounir Chouiar’ın golüyle 1-0 Başakşehir üstünlüğüyle devam eden karşılaşmada, Royal Antwerp 88. Dakikada Dinis Almeida’nın golüyle skoru eşitledi ve mücadele berabere bitti.

Başakşehir ve Royal Antwerp 25 Ağustos günü, Belçika’da rövanş oynayacak.

Temsilcimiz turu geçmesi halinde Konferans Ligi gruplarında mücadele edecek. Kaybederse bu sezon Avrupa’ya veda edecek.