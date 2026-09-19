Temasa geçildi: Eski takım arkadaşı, BVB yıldızını Bundesliga’ya kadar takip etmek istiyor

Yunan spor portalı TV Proponitika'nın haberine göre, Bundesliga'dan RB Leipzig, VfB Stuttgart ve TSG Hoffenheim olmak üzere üç kulüp birden PAOK Selanik forması giyen Christos Zafeiris için harekete geçti.

Buna göre 23 yaşındaki oyuncunun menajer ekibi Almanya'da ilk temasları çoktan kurdu ve kışın başlayacak transfer dönemi için gerekli hazırlıkları yapıyor.

Zafeiris'in bir dönem BVB'nin yeni transferi Konstantelias ile aynı takımda oynadığı PAOK, merkez orta saha oyuncusunu 2025 yazında Slavia Prag'dan 10,5 milyon euro gibi yüksek bir bedelle kadrosuna katmış ve onunla 2029'a kadar sözleşme imzalamıştı.

Bu nedenle kış transfer döneminde bir anlaşmanın gerçekleşmesi zor görünüyor, zaten şu ana kadar ortada herhangi bir teklif de yok. Adı geçen Bundesliga üçlüsü, Yunanistan Milli Takımı formasını 17 kez giyen oyuncuyu yakından takip etse de henüz somut bir adım atılmış değil.

Zafeiris, bu sezon PAOK'ta tüm kulvarlarda 10 maça çıktı ve iki gole doğrudan katkı yaptı (iki gol).