Jude Bellingham, Real Madrid'in Alaves'e 2-1 yenildiği maçta kırmızı kart görmesinin ardından kendini yere atmadığını savundu. İngiliz orta saha oyuncusu, “Temas olduğundan %100 eminim” diyerek önemli bir kamera açısının neden hakeme gösterilmediğini sorguladı. Bellingham, çarşamba günü Real Sociedad deplasmanında oynayamayacak olmasına yol açan iki “saçma durum” için de sorumluluğu üstlendi.

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Bellingham, kendini yere attığı iddiasını reddetti

Bellingham, Real Madrid'in cumartesi günü Alaves'e 2-1 yenildiği maçta kendini yere attığı iddiasını reddetti. 23 yaşındaki oyuncu, 74. dakikada itirazdan sarı kart gördü. 88. dakikada ceza sahasında yere düşmesinin ardından hakemi aldatmaya yönelik hareketten ikinci sarı kartını gördü.

Real Madrid, Bellingham'ın Kylian Mbappe'nin 69. dakikadaki golüne asist yapmasıyla farkı bire indirmiş ve beraberlik için mücadele ediyordu. BBC Sport tarafından aktarılan sosyal medya paylaşımında Bellingham şunları yazdı: “Dünkü sonuç yüzünden çok üzgünüm. Oyundan atılmam nedeniyle takımın maçın kalan dakikalarında geri dönüş için gerektiği gibi mücadele etme şansını elinden aldığımı hissediyorum.”

“Arkadan çekilen görüntü bunu kanıtlıyor”

Bellingham sözlerini şöyle sürdürdü: “Pozisyona gelince, dizime ve uyluğuma temas olduğundan %100 eminim ve bence arkadan çekilen görüntü bunu kanıtlıyor. O görüntünün hakeme ekranda neden gösterilmediğini pek anlayamadım.

“Belki o görüntüyü gördükten sonra hakem temas olduğuna ama bunun penaltı için yeterli olmadığına karar verirdi. Bu anlaşılabilir bir karar olurdu. Ancak o durumda ‘kendimi yere attığım’ gerekçesiyle bana ikinci sarı kartı göstermesi ve dolayısıyla bu hafta Sociedad'daki önemli maçı kaçırmam pek olası olmazdı.”

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Bellingham sorumluluğu üstlendi

İngiliz yıldız, kimseyi suçlamadığını vurgulayarak şunları ekledi: “Sadece bakış açımı paylaşmak istedim. Kimseyi suçlama ya da olay yaratma niyetim yok. Kırmızı kartla sonuçlanan iki saçma duruma kendimi soktuğum için tüm sorumluluğu üstleniyorum.”

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, cumartesi akşamı maçın ardından orta saha oyuncusunu savunmuş, hakem Cesar Soto Grado'yu sert sözlerle eleştirmiş ve hakemin “gücünü göstermeyi sevdiğini” iddia etmişti.

Bellingham, Real Sociedad deplasmanında oynayamayacak

Bu yenilgi, Real Madrid'in son 11 maçındaki ilk mağlubiyeti oldu. Madrid ekibi, La Liga'da Barcelona ve Atletico Madrid'in arkasında üçüncü sırada bulunuyor. Mourinho, çarşamba günü Real Sociedad deplasmanına çıkacak takımının Bellingham olmadan nasıl toparlanacağını bulmak zorunda.