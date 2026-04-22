Telstar, Sparta Rotterdam'ı ezip geçti ve sıralamada büyük bir sıçrama yaptı

Telstar, Vriendenloterij Eredivisie'de on altıncı sırayı on dördüncü sırayla değiştirdi. Ayrılacak olan Anthony Correia'nın takımının Çarşamba günü kendi sahasında Sparta Rotterdam'ı 4-1 mağlup etmesi, küme düşme mücadelesinde çok önemli üç puanı kazanmasını sağladı. Sem van Duijn, iki golle Telstar'ın büyük kahramanı oldu.

Tam da eski Telstar oyuncusu Milan Zonneveld, yarım saat sonra Sparta adına skoru açtı. Ev sahibi takım bundan etkilenmedi ve iki dakika içinde skoru 1-1'e getirdi: Jeff Hardeveld, Patrick Brouwer'in sağdan yaptığı ölçülü ortayı uzak direğe güzel bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.

Velsen-Zuid'da ilk yarı berabere bitti ve Telstar, ikinci yarıya hücumda başladı. Brouwer, hızlı bir atak sonrasında şutunu az farkla dışarı attı. Sparta da ev sahibi takımın kalesine tehlikeli ataklar yapmaya çalıştığı için, heyecan verici bir ikinci yarı olacağı belliydi.

Van Duijn'ın ceza sahası kenarından şutunu az farkla üstten dışarı atması Sparta'yı bir an için ürküttü. On dakikadan fazla bir süre sonra, güzel bir solo koşunun ardından, Telstar taraftarlarının büyük sevincine, iyi düşünülmüş bir şutla golü buldu. Van Duijn'ın soğukkanlılıkla uzak köşeyi bulmasıyla Telstar için durum daha da güzelleşti: 3-1.

Tobias Lauritsen tehlikeli bir pozisyonda ortaya çıktığında maç yine heyecanlanacak gibi göründü, ancak Sparta için talihsiz bir şekilde, uzun boylu forvet topu üst direğe çarptırdı. Bu arada son on dakikaya girilmişti ve Telstar rahat bir üstünlüğü koruyordu. Maçın yıldızı Van Duijn alkışlar eşliğinde oyundan çıktı ve eski Sparta oyuncusu Jelani Seedorf skoru 4-1'e getirdi.

Telstar için küme düşme hattının üzerinde kalmak adına çok önemli üç puan. Sparta için ise bu mağlubiyet, Avrupa kupalarına katılmak için play-off biletleri açısından büyük bir hayal kırıklığı oldu.