Telstar'ın oyuncusu, Dünya Kupası'na katılımını İngiltere'ye transfer olarak paraya çevirdi

Tyrese Noslin, Telstar’dan Barnsley’e transfer oldu. Velsen-Zuid’daki kulüp, bu haberi resmi kanalları aracılığıyla duyurdu.

23 yaşındaki Noslin, İngiltere'nin üçüncü liginde mücadele eden Barnsley ile üç sezonluk sözleşme imzaladı.

Amsterdamlı kanat bekçisi, South Yorkshire'daki kulübe hemen transfer oluyor. Telstar'ın bu transferden yaklaşık 300.000 euro alacağı bildiriliyor.

Noslin, kısa bir süre Ajax'ın altyapısında forma giydi, ancak sonunda Almere City'de kendini gösterdi. 2024 yılında Telstar tarafından kadroya alındı.

79 resmi maç, altı gol ve sekiz asistin ardından Noslin, Beyaz Aslanlar'dan ayrılıyor. Ayrıca Telstar formasıyla Curaçao milli takımında ilk kez forma giydi.

Şu ana kadar sekiz milli maçta forma giydi; bunlardan biri Dünya Kupası'nda yedek olarak sahaya çıkmasıydı. Noslin, Fildişi Sahili karşısında 13 dakika sahada kaldı.

League One’da Noslin, Mikki van Sas (Wycombe Wanderers), Kelle Roos (Notts County), Ilias Bronkhorst (Huddersfield Town), Sil Swinkels (Sheffield Wednesday) ve Ruben Roosken (Oxford United) gibi bir dizi Hollandalı oyuncuyla karşı karşıya gelecek.