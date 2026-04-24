Telstar'ın orta saha oyuncusu Cedric Hatenboer, Eredivisie'nin önde gelen kulüplerinden birinin dikkatini çekiyor

De Telegraaf'ın cuma günü bildirdiğine göre, Cedric Hatenboer, VriendenLoterij Eredivisie'nin neredeyse tüm sol kanat oyuncuları tarafından takip ediliyor. Ülke şampiyonu PSV de Telstar'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Telstar, bu sezonun ardından Hatenboer'i Anderlecht'ten kalıcı olarak transfer edebilir. Söylentilere göre transfer bedeli 2 milyon euro civarında olacak ve bu, Velsen-Zuid kulübü için rekor bir rakam anlamına gelecek.

Transfermarkt'a göre Hatenboer'in değeri sadece 1 milyon euro, ancak Telstar, oyuncunun potansiyeli göz önüne alındığında kesinlikle kâr elde edebilir. Anderlecht, Ocak 2025'te Excelsior'a Hatenboer'in hizmetleri için 2,5 milyon eurodan fazla ödeme yapmıştı.

Hatenboer, Anthony Correia yönetiminde iyi bir gelişme gösteriyor ve Telstar'da kiralık olarak forma giyerken Eredivisie'nin üst sıralarında yer alan birçok kulübün dikkatini çekti.

“Velsen kulübü çevresindeki kaynaklara göre, eski Excelsior oyuncusu Sparta, FC Twente ve sc Heerenveen gibi kulüplerin radarında. Ayrıca PSV, AZ ve FC Utrecht gibi kulüplerin de Rotterdamlı oyuncunun gelişimini yakından takip ettiği söyleniyor,” diye yazıyor gazeteci Jeroen Kapteijns Cuma sabahı.

Hatenboer, Anderlecht ile 2029 ortasına kadar sözleşmesi var, ancak geleceği her halükarda Brüksel'de görünmüyor. Önümüzdeki sezon da Eredivisie'de forma giyme ihtimali yüksek.

Correia'nın yeni kulübü Utrecht, ilginç bir seçenek olabilir. Hatenboer, şu ana kadar Telstar formasıyla on beş resmi maçta toplam 1.174 dakika bu yetenekli teknik adamın yönetiminde oynadı. Rotterdamlı oyuncu iki asist yaptı.