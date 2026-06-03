Telstar'ın kilit oyuncusu için FC Utrecht değil, yurtdışı macerası cazip geliyor

Voetbal International'ın Çarşamba günü bildirdiğine göre, Danny Bakker Telstar'dan kesin olarak ayrılıyor. Velzen-Zuid ekibinin kaptanı, süresi dolan sözleşmesini uzatmayacak. ADO Den Haag, Roda JC ve NAC Breda'nın eski oyuncusu için şimdi ilginç bir Asya macerası kapıda olabilir.

Bir an için Bakker'in Eredivisie'de kalacağı ve teknik direktörü Anthony Correia'nın peşinden gideceği düşünülmüştü. FC Utrecht'in yeni teknik direktörü, Telstar'daki "uzantısını" da yanına almayı çok istediğini belirtmişti.

Ancak bu transferin gerçekleşmeyeceği görülüyor, özellikle de Utrecht kulübü geçen sezon Sparta Rotterdam'dan transfer edilen stoper Mike Eerdhuijzen'de potansiyel gördüğü için. Bu nedenle Bakker'ı kadroya katmak, bir sermaye kaybı olarak görülebilir.

Voetbal International'a göre Bakker, Çarşamba günü yeni menajerlik ajansıyla bir toplantı yaptı. Toplantıdan, Güney Kore'deki bir üst düzey kulübün kendisine ilgi duyduğu ve bazı Japon kulüplerinin de savunmacının hizmetlerine hafif bir ilgi gösterdiği ortaya çıktı.

Ancak BUKO Stadyumu'ndaki günlerinin kesin olarak sona erdiği açık. VriendenLoterij Eredivisie'nin 14. sıradaki takımı kaptanla devam etmek istediğini belirtmesine rağmen, 31 yaşındaki savunma oyuncusu bir (yurtdışı) adım daha atmak istediğini açıkladı.

ADO Den Haag'ın altyapısından yetişen oyuncu, 2023 yazında Telstar'a bedelsiz transfer oldu ve 2024/25 sezonunda takımıyla üst lige yükselmeyi başardı. Bundan önce Roda JC ve NAC Breda'da forma giymişti.

Bakker, bu üç sezon boyunca De Witte Leeuwen için çok değerli bir oyuncu oldu, bu sezon da öyle. Defans oyuncusu otuz maçta forma giydi ve bu maçlarda dört gol attı. Ligin son gününde FC Volendam ile oynanan kritik küme düşme maçında bir gol ve bir asistle büyük kahraman oldu.



