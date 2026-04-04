Telstar'da transfer bedeli ile karşı karşıya kalan popüler oyuncu Anthony Correia: "Sözleşmeyi gördüm ve..."

Anthony Correia, NH Sport kamerası karşısında sözleşmesinde bir satın alma maddesi olduğu yönündeki söylentilere yanıt verdi. Telstar'ın teknik direktörünün diğer Eredivisie kulüplerinin yoğun ilgisini çektiği belirtiliyor.

Transfer muhabiri Mounir Boualin bu hafta bu haberi kamuoyuna duyurdu. “Telstar onun için yaklaşık bir milyon euro istiyor, ancak Telstar küme düşerse, kulüp yine de ona bir adım atma ve transfer ücretinde esneklik gösterme konusunda hazır” dedi Transfermind podcast'inde.

"Harika! Gerçekten harika, çünkü sözleşmeyi gördüm ve orada kesinlikle böyle bir madde yok," diye NH Sport'un kamerasına gülerek yanıt verdi Correia. "Ama orada olması bence havalı," diye alaycı bir şekilde ekledi.

“Gerçekten de bunu nereden çıkardıklarını bilmiyorum. Henüz okumamıştım, ama hoş bir şey, 1 milyon. Harika! Şimdi sözleşmemi okuyacağım çünkü gerçekten merak ediyorum,” diye gülerek devam etti Correia.

“Evet, bunu dikkat çekici buluyorum. Sanırım bunlar bir tahminde bulunup tepkilerin nasıl olacağını görmek isteyen insanlar. Sosyal medya da biraz böyle işliyor sanırım. Emin değilim. Ara sıra çocuklarıma okudukları her şeye inanmamaları gerektiğini söylüyorum.”

“Çünkü pek çok şey aslında doğru değil. O yüzden bence sorun yok, bırakın insanlar keyfini çıkarsın. Eğer bu sayede güzel bir gün geçiriyorsanız, kesinlikle okuyun, ama biz Telstar ve önümüzdeki Cumartesi FC Groningen ile oynayacağımız maça odaklanacağız.”

Telstar şu anda 27 puanda, on yedinci sıranın dört puan üzerinde. Altı maç kalmışken ve son haftalardaki güçlü sonuçlarla Telstar'ın ligde kalma şansı oldukça yüksek. İyi performansları nedeniyle Correia'nın adı AZ ve FC Utrecht ile anılmaya başladı.