Telstar, akılalmaz bir kendi kalesine golün ardından Fortuna Sittard karşısında mücadele ederek değerli bir puan aldı

Fortuna Sittard ile Telstar, cumartesi günü birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Keyifli mücadelede Limburg ekibi, Sem Valk'ın akılalmaz kendi kalesine attığı golün de yardımıyla 2-0 öne geçti. Ancak beş dakika bile geçmeden Velsen ekibi skoru eşitledi. Sonrasında başka gol olmadı ve maç 2-2 bitti. Fortuna, altıncı sıradaki yerini bu hafta sonu sc Heerenveen'e kaptırabilir. On altıncı sıradaki Telstar ise kümede kalma mücadelesinde değerli bir puan aldı.

İki takımın da tehlikeli pozisyonlar bulduğu açılış bölümünün ardından Fortuna, çeyrek saat dolmadan penaltı kazandı. Gabi Caschili, Jasper Dahlhaus'u oldukça bariz bir şekilde yere çekmişti. Sorumluluğu üstlenen Ihattaren, penaltı noktasından kalenin ortasına yaptığı vuruşla Ronald Koeman junior'ı mağlup etti: 1-0.

Ihattaren kendini iyi hissediyordu ve birbirinden güzel paslar dağıtıyordu. Yine de Telstar'ın sık sık etkili gelmesini engelleyemedi. Limburg ekibinin üstünlüğünü korumasında kaleci Mattijs Branderhorst'un payı büyüktü. Özellikle Marvin Peersman'ın dönen topa yaptığı vuruşu ayağıyla kurtarması etkileyiciydi.

İlk yarının çılgın son beş dakikasında Anthony Descotte'un attığı gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Ancak Fortuna'nın üzülmesi uzun sürmedi. Valk, topu Koeman'a geri göndermek istedi fakat pası hem çok sert hem de çok yüksek olunca son derece komik bir kendi kalesine gole imza attı.

Yine de devre arasına girilmeden skor 2-2 olacaktı. Patrick Brouwer'ın kullandığı serbest vuruşta savunma oyuncusu Abdelnour Soualhia güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. İlk yarının uzatma dakikalarında ise skor gerçekten 2-2 oldu. Kuzey Hollanda ekibinin uzun taç atışında top tam Patrick Brouwer'ın önüne düştü ve Brouwer düzgün bir vuruşla golü attı.

İkinci yarının ilk bölümünde izlemeye değer pek bir şey yoktu. Ancak iki takım, keyifli son bölümde bunu fazlasıyla telafi etti. Hem Koeman hem de Branderhorst, yaptıkları güzel kurtarışlarla öne çıktı. Ihattaren de tehlikeli bir şut denedi ancak top Koeman'ın koruduğu kalenin yanından dışarı gitti.

Sonunda galibiyet golü gelmedi ve beraberliğe özellikle Fortuna üzülecek. Teknik direktör Danny Buijs'in ekibi, Eredivisie'ye 22 Kasım'da Go Ahead Eagles deplasmanında oynayacağı maçla dönecek. Telstar ise bir gün önce PEC Zwolle'yi ağırlayacak.