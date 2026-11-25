Barcelona Başkanı Joan Laporta, iki kulüp arasındaki önemli uzlaşma duruşması öncesinde Real Madrid'e tepki göstererek rakiplerinin sürekli Barcelona'dan bahsetmeye takıntılı olduğunu söyledi. Sabah ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Bakü'de konuşan Laporta, Madrid'i kendi sorunlarından dikkatleri uzaklaştırmakla suçladı ve Barcelona'nın telif ücreti isteyebileceği şakasını yaptı.

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Laporta'dan “takıntılı” Madrid'e tepki

Laporta, Madrid'e sert sözlerle yüklenerek kulübü Katalan rakibinden bahsetmeye takıntılı olmakla suçladı. Barcelona Başkanı, çarşamba günü Bakü'de, yöneticilerin yemeğinden kısa süre önce ve Sabah ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde basına konuştu.

Açıklamaları, iki İspanyol devi arasında yapılması planlanan uzlaşma duruşmasıyla aynı güne denk geldi. Laporta, Barcelona'nın itibarını korumakta ve Madrid'in kulüp hakkında gerçek dışı olduğunu düşündüğü iddiaları yaymasını engellemekte kararlı olduğunu açıkça belirtti.

Barcelona Başkanı telif ücreti isteyebilecekleri şakasını yaptı

Laporta, Real Madrid'in sürekli Barcelona'ya odaklanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek rakiplerinin kulübün adını kendi çıkarları için kullandığını öne sürdü. Madrid'in kamuoyu önünde sürekli Barcelona'yı hedef almak yerine kendi işleriyle ilgilenmesi gerektiğini savundu.

Laporta, Marca'nın aktardığına göre şöyle dedi: “Tek gördüğüm, Madrid'in Barcelona hakkında konuşmayı bırakmadığı. Sonunda onlardan telif ücreti istemek zorunda kalacağız çünkü Barcelona üzerinden kendi imajlarını öne çıkarıyorlar. Konuşmayı bildikleri tek konu bu.”

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“Yapmaları gereken, Madrid hakkında konuşmak, kendi işleriyle ilgilenmek ve başkalarını rahat bırakmak. Bunun yerine Barcelona hakkında konuşuyorlar. Bu konulara takıntılılar çünkü sanırım kendileri için pek de iyi gitmeyen başka şeylerden dikkati uzaklaştırmak istiyorlar.”

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Madrid'in neden dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştığını düşündüğünü açıklayan Laporta, kulübün saha içindeki ve dışındaki son dönemde yaşadığı zorluklara işaret etti. Madrid yönetimini rakiplerini eleştirmek yerine kendi taraftarlarına açık bir şekilde bilgi vermeye çağırdı.

Laporta, “Bence yaptıkları şey, sahip oldukları diğer sorunlardan dikkati uzaklaştırmak,” dedi. “İki yıldır hiçbir şey kazanamadılar ve üstelik kulübün bir bölümünü satmayı düşünüyorlar.”

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“Bence yapmaları gereken, tıpkı bizim Barcelona'da yaptığımız gibi kendilerini ve projelerini anlatmak. Kendilerini Barcelona hakkında konuşmaya adamamalılar. Bu onların işi değil. Başkalarını rahat bırakıp kendi evlerinde neler olduğuyla ilgilenmeliler.”

Uzlaşma duruşması ve Sabah maçı sırada

Şimdi gözler, iki kulüp arasında çarşamba günü yapılacak uzlaşma duruşmasının sonucuna çevrildi. Laporta, Barcelona'nın Real Madrid'den resmî bir düzeltme talep ettiğini doğruladı ve talepleri karşılanmazsa geri adım atmayacakları uyarısında bulundu.

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“Uzlaşma duruşması bugün yapılacak ve sonucu göreceğiz,” diye açıkladı. “Ardından ne yapmaya devam etmemiz gerektiğine karar vereceğiz. Kesinlikle yapmaya devam edeceğimiz şey, Barcelona'nın çıkarlarını savunmak ve kulüp hakkında doğru olmayan şeyler söylemelerini engellemeye çalışmak. İstediğimiz şey bir düzeltme. Düzeltme gelmezse mücadelemizi sürdürmek zorunda kalacağız.”

Sahada ise Barcelona, Bakü'deki Şampiyonlar Ligi maçında Sabah'la karşılaşırken saha dışındaki hukuki anlaşmazlığı bir kenara bırakmaya çalışacak.