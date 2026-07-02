Telemans’ın şok golü, Cezayirli yıldızın tarihi rekorunu kırdı

Yuri Tielemans, Çarşamba akşamı ABD’nin Seattle kentindeki stadyumda oynanan 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda, Belçika’nın Senegal’i uzatmalarda 3-2’lik skorla heyecan verici bir şekilde mağlup ettiği maçta iki gol atarak Dünya Kupası tarihinde adını yazdırdı.

Tielemans, 124. dakikada 43 saniye geçtikten sonra galibiyeti getiren golü attı ve Dünya Kupası tarihinin en geç atılan golünün sahibi oldu.

Tielemans’ın golü, 2014 Dünya Kupası’nın son 16 turunda Almanya’ya karşı 120 dakika 49 saniyede attığı ve “Makinalar”ın 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan maçta Cezayirli Abdülmümin Jabo’nun elinde bulunan önceki rekoru geride bıraktı.

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Ayrıca Tielemans, 1934 Dünya Kupası'nda Almanya karşısında aynı başarıyı elde eden Bernard Voorhoof'tan sonra, Dünya Kupası eleme turlarında çift gol atan Belçika milli takım tarihindeki ikinci oyuncu oldu.

Maç, Senegal'in galibiyetiyle sona ermek üzereyken, Belçika milli takımı ani bir toparlanma göstererek 86. ve 89. dakikalarda Romelu Lukaku ve Yuri Tielemans'ın attığı iki golle skoru 2-2'ye getirdi.

Maç uzatmalara gitti ve uzatmaların 120+5. dakikasında Yuri Tielemans’ın kazandığı ve kendisi tarafından gole çevrilen penaltı sayesinde “Kırmızı Şeytanlar” son anda galip geldi.

Bu galibiyetle Belçika Milli Takımı, Dünya Kupası'nda son 16 turunda ABD ile Bosna-Hersek arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak.