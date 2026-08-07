Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'nun, bir dizi Avrupa federasyonuyla yaşadığı kriz gölgesinde, başta Fas olmak üzere Afrika federasyonlarıyla ilişkilerini güçlendirerek gelecek başkanlık seçimleri öncesinde konumunu sağlamlaştırmaya çalıştığına dair spekülasyonlar giderek artıyor.

İngiliz gazeteci Tim Wigmore'un "Daily Telegraph" için kaleme aldığı yazıya göre, Infantino'nun bu hafta Fas'ın başkenti Rabat'a yaptığı ziyaret ve FIFA yönetim kurulu üyeleriyle, ardından Afrika Futbol Konfederasyonu yetkilileriyle bir araya gelmesi, koltuğunu korumaya yönelik hamlelerinin bir parçası olarak geldi. Infantino bu adımlarda, 54 ulusal federasyona, yani FIFA üyelerinin dörtte birinden fazlasına ev sahipliği yapan ve bu sayede uluslararası federasyonun başkanlık seçimlerinde belirleyici bir ağırlığa sahip olan Afrika kıtasında gördüğü destekten yararlanıyor.

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Raporda, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun Infantino'ya olan güveninin azaldığını açıklayan kıtasal federasyonlara katılmadığı, aksine Başkanı Patrice Motsepe'nin FIFA başkanının görevine devam etmesine açık desteğini ilan ettiği belirtildi. Ayrıca, başlarında CAF'ın Faslı başkan yardımcısı Fevzi Lekcaa'nın bulunduğu FIFA konseyinin dört üyesi de kendisine açık desteğini yeniledi.

Afrika Konfederasyonu'nun yürütme kurulu da bir bildiri yayımlayarak, Infantino ile FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström'ün, Dünya Kupası'ndan bir hissenin yatırımcılara satılması projesiyle ilgili son krize dair sunduğu ortak güncellemeyi oy birliğiyle destekledi. Infantino, özellikle Avrupa'dan gelen sert eleştirilerin ardından bu projeden geri adım atmıştı.

Raporda, Infantino'nun Fas'ın 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmasına giderek artan desteğinin de bu bağlamda geldiği değerlendiriliyor. Madrid'deki Santiago Bernabéu Stadı final maçına ev sahipliği yapmanın en güçlü adayıyken, Infantino artık maçın Kazablanka'da inşa edilmekte olan yeni II. Hasan Stadı'nda oynanması yönünde baskı yapmaya başladı. 115 bin seyirci kapasiteli olarak inşa edilen bu stat, futbol dünyasının en büyüğü olacak.

Wigmore, finalin Fas'ta oynanmasının Infantino'ya Afrika federasyonlarının desteğini pekiştirmede yardımcı olacağını, İspanya'da oynanmasının ise Avrupa Birliği ile ilişkilerinin gerilemesinin ardından seçim şansına pek bir şey katmayacağını ekledi.

Raporda, Fas'ın seçilmesinin ek bir önem kazandığı, çünkü gelecek FIFA başkanlık seçimlerinin uluslararası federasyonun gelecek mart ayında Kuzey Afrika'daki bu ülkede yapılması planlanan kongresi sırasında gerçekleştirileceği belirtildi. Infantino ise dördüncü bir dönem için aday olma isteğini şimdiden ortaya koymuş durumda.

Fas ile İspanya arasındaki anlaşmazlık

Raporda, Infantino'nun bu hamlesinin onu aynı zamanda, iki ülke arasındaki siyasi gerginlik gölgesinde, özellikle de Ceuta kentine yönelik son göç krizinin ardından tırmanan Fas-İspanya anlaşmazlığının tam merkezine yerleştirdiğine dikkat çekildi. Bu durum, 2030 Dünya Kupası finaline hangi ülkenin ev sahipliği yapacağına dair süregelen tartışmaya jeopolitik bir boyut kattı.

Bu anlaşmazlık futbolun içine de yansıyor; zira İspanya, final maçının Fas'a taşınması fikrini reddediyor.

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzán daha önce, İspanya'nın "2030 Dünya Kupası'nın lideri" olacağını ve final maçının İspanya topraklarında oynanması gerektiğini vurgulamıştı.

Rapor, Infantino'nun bu gerginlikleri, geleneksel Avrupa hakimiyetinin dışında futbolun nüfuzunu genişletmenin bir destekçisi olarak imajını güçlendirmek için bir fırsat olarak gördüğüne işaret ederek son buldu. Infantino bunu yaparken, selefleri João Havelange ve Sepp Blatter'in uzun yıllar boyunca FIFA başkanlığında kalmasında merkezi bir rol oynayan Afrika tabanına dayanıyor.