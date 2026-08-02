Son FIFA projesi krizi, futbolun tarihinde bir dönüm noktasını temsil etti; oyun, İngiliz gazetesi "Telegraph"ın Uluslararası Federasyon başkanı Gianni Infantino'nun "açgözlülüğü" olarak nitelendirdiği duruma karşı "ahlaki pusulasını" yeniden buldu.

Yazar Oliver Brown'un makalesine göre, geçen hafta Infantino için bir cehennemdi; "Dünya Kupası'nı parçalara ayırmaya yönelik büyük planı yalnızca özel yatırım fonlarına ve kendi banka hesabına fayda sağlamayı vaat ediyordu, ancak onun açgözlülüğünü eleştiren herkes için mutlu bir haftaydı."

Ayrıca okuyun

UEFA, Infantino'yu devirmek için harekete geçiyor: Yerine 3 aday

Vinicius ve Alvarez'i kadrosuna katacak mı? Arteta, büyük transfer sorularını yanıtladı

Bu kez bombalar bizzat FIFA'nın kulislerinden geldi. Infantino'nun eski danışmanı Amerikalı Carlos Cordeiro, ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın çevresiyle yürüttüğü gizli planını eleştirip bunu "kötü bir anlaşma" olarak nitelendirir nitelendirmez, FIFA'nın operasyon direktörü Kevin Lamour da çalışanların "aldatıldığını" söyledi.

"Telegraph"e göre yaşananlar, "yalnızca UEFA başkanı Aleksander Ceferin'in Zürih'teki mevkidaşının çalışma tarzına duyduğu derin küçümsemeyi değil, aynı zamanda Infantino'nun kibrinin yol açtığı ahlaki öfkeyi de yansıtıyor."

Gazete, futbolun nadiren tek bir sesle konuştuğunu, ancak gösterişçi, cazibeden, zekâdan ve empatiden yoksun olarak nitelendirdiği İsviçreli yöneticinin kibrinin 143 ülkeyi (ve sayı hâlâ artmakta) tiksinti içinde birleştirdiğini ekledi.

"Futbolun ilkelerine bir itki"

Ceferin'in UEFA'daki yardımcısı Laura McAllister şöyle konuştu: "Birçok açıdan bu, futbolun ilkelerine bir itki oldu. Bir teyittir bu... Futbol bundan daha güçlü çıkıyor."

İngiliz gazetesi, UEFA'nın, CONCACAF'ın ve Kushner'e ait "Thrive Eternal" şirketindeki bağlantılarının kendisini terk etmesinin ardından bile, Infantino'nun projeyi başka finansörlerle canlandırmaya çalışarak, sonuna kadar utanç duymaksızın debelenmeyi sürdürdüğünü ekledi.

Gazete, Infantino'yu devirme yol haritasının hâlâ karmaşık olduğunu, ancak yaşananların bir rahatlama sebebi olduğunu söyleyerek yazısını noktaladı; çünkü futbol, büyük bir skandalın kendisini harekete geçirmesinin ardından, ahlaki pusulasından bir şeyleri yeniden keşfetti.