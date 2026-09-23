Jürgen Klopp, yeni bir dönemin başladığını ilan etmek için uzun süre beklemedi; Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak görevine resmen başlamasıyla birlikte, Borussia Dortmund ve Liverpool'un eski efsanesi devrimine taktiksel planlardan ve yüksek presten değil, yemek salonundan ve soyunma odasından başlamaya karar verdi.

Almanya'nın geniş kitlelere ulaşan "Bild" gazetesi, Klopp'un mevcut milli takım arası döneminde davet ettiği 44 oyuncuya dayattığı katı iç yönetmeliği ortaya çıkardı. Bu, yoruma açık olmayan net bir mesaj taşıyordu: Milli takımın Julian Nagelsmann yönetiminde yaşadığı esneklik ve hoşgörü dönemi geri dönüşsüz biçimde sona erdi, demir disiplin evresi başladı.

Randevu belirsizliğinin dönemi bitti

Klopp'un birinci altın kuralı, randevulara mutlak bağlılık. Bu nedenle Nagelsmann'ın uyguladığı ve her oyuncuya akşam yemeği saatini akşam yedi ile sekiz arasında seçme özgürlüğü tanıyan "iki öğün" sistemini derhal kaldırdı.

Klopp'ta karar kesin ve tartışmaya kapalı: İstisnasız tüm oyuncular, akşam yemeğini aynı anda ve tek bir masada yiyecek.

Yeni teknik ekip, bu adımın sadece idari bir düzenlemenin ötesine geçtiğini düşünüyor; bunun takım kimyasını inşa etmek, yıldızlar arasındaki yalıtılmışlığı kırmak ve onları yeşil sahanın dışında mümkün olduğunca uzun süre birlikte vakit geçirmeye zorlayarak Mannschaft'a görkemli dönemlerinde damga vuran "aile" ruhunu geri kazandırmak için bir taktik silah olduğunu değerlendiriyor.

Dikkat dağıtıcılara topyekûn savaş

İkinci kural ise daha da katıydı. Klopp, dikkat dağıtan kaynaklara topyekûn savaş ilan etti. Özellikle maç günleri, ısınma antrenmanları sırasında ve müsabakalardan önceki masaj ile tedavi seanslarında olmak üzere kritik anlarda cep telefonu kullanımına tam bir yasak getirdi.

Teknik ekibin belirlediği hedef net: Oyuncuları zihinsel olarak dış dünyadan tamamen izole etmek ve tüm dikkatlerinin yüzde 100 sadece müsabakaya odaklanmasını sağlamak.

Devrim bununla da sınırlı kalmadı. Yeni yönetmelik, son dönemde milli takım yıldızları arasında yaygınlaşan bir olgu olan özel kuaförlerin konaklama oteline veya antrenman tesislerine girişine kesin bir yasak da getirdi. Görünümünü değiştirmek isteyen, bunu kampa katılmadan önce yapmak zorunda.

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Ayrıca Nagelsmann döneminde neredeyse her gün gerçekleşen aile ziyaretleri de azaltıldı; Klopp'un futboldan başka hiçbir şeyin giremediği kapalı bir kamp oluşturma çabası kapsamında, bu ziyaretler artık aralıklı ve çok kısa süreli hale geldi.