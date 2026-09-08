Barcelona, Rodri'yi Real Madrid'in elinden alarak transfer sezonunun en önemli anlaşmasına imza atmış olsa da, bu asrın transferi hesapta olmayan bir tartışmayı da beraberinde getirdi: Rodri ve Pedri birlikte oynayabilir mi?

Pedri'nin 2026 Dünya Kupası'nda yedek kulübesinde kalması bu şüpheleri körükledi, ancak analist Álvaro Benito ortaya koyduğu ayrıntılı teknik analizle tüm endişeleri dağıttı ve ikiliyi bir araya getiren gizli bir kalıbı gözler önüne serdi.

Çatışan değil, tamamlayan bir ikili

İki yılı aşkın süredir Barcelona'nın teknik direktörlüğünü üstlenen Hansi Flick, takımı dünyayı büyüleyen bir futbol makinesine dönüştürdü; yerelde hâkimiyet kurdu ve güçlü bir şekilde Avrupa'nın ön saflarına geri döndü.

Bu yaz Flick, Şampiyonlar Ligi'ne doğru son sıçramayı yapmaya karar verdi ve ustalık dokunuşu, 2026 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu ve 2024 Ballon d'Or sahibi Rodri Hernández'i, oyuncunun bizzat verdiği kesin bir kararla ezeli rakibi Real Madrid'in elinden kaptığı transferle kadrosuna katmak oldu.

Rodri'nin muazzam teknik değerine rağmen, İspanya Milli Takımı'nda yaşananlara dayanarak, yani Pedri'nin Rodri'nin yanında oynadığında rolünün gerilemesine atıfla, onun Pedri González ile ne ölçüde uyum sağlayacağını sorgulayan bazı sesler yükseldi.

Burada Cadena SER radyosundaki "El Sanedrín" programının analisti Álvaro Benito devreye girerek tartışmayı sonlandırdı. Benito açık bir şekilde şöyle dedi: "Uyumsuzluk için tek bir sebep bile yok, çünkü aynı alanları işgal etmiyorlar ve aynı tip oyuncular değiller."

Analist, ikiliyi son Valencia maçında yakından izlediğini ve belki de bilinçsizce ortaya çıkan tekrar eden bir kalıp fark ettiğini ortaya koydu.

Şöyle açıkladı: "Rodri sahadayken, Pedri orta sahaya fazla geri çekilmiyordu; çünkü Rodri'nin taktiksel zekası ve stoperlerin desteğinin takımı ileri taşımaya yeteceğini düşünüyordu."

Ayrıca kanıtın Rodri oyundan çıktığında ortaya çıktığını ekledi: "O anda Pedri, topun dağıtımına ve atakların kurulmasına yardımcı olmak için geriye çekildi." Bu da stüdyodaki meslektaşı Manu Carreño'nun şu yorumu yapmasına yol açtı: "Belki de Rodri'yle oynayan en mutlu oyuncu Pedri'dir."

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Barcelona'nın Rodri'ye ihtiyacı var mıydı?

Benito, Marc Bernal, Frenkie de Jong ve mükemmel bir sezon geçiren Marc Casadó'nun varlığında Barcelona'nın bir ön libero oyuncuya acil ihtiyacı olmadığını kabul ediyor.

Ancak konuyu tek bir cümleyle noktaladı: "Dünyanın en iyisi geliyor; bu mevkide dünyanın en iyisi. Ona ihtiyacımız olmaması doğal, ancak takımı geliştirmemesi mantıksız olur."

Barcelona'nın eski efsanesi José Mari Bakero da Benito'nun analizine katıldı, ancak teknik boyutun ötesine geçti.

Bakero şöyle dedi: "Bence ona gerçekten ihtiyaçları vardı; mesele teknik ve taktiksel boyutu aşıyor. Barcelona liderlere, sahanın içinde ve dışında kişiliğe ve varlığa ihtiyaç duyuyor."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Hedefi Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak olan çetin bir rekabette, olgunluk ve tecrübe sahibi bir oyuncuya ihtiyaçları vardı ve o oyuncu Rodri."