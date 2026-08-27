Bundesliga treninin kalkmasına 24 saat kala, Bayern Münih'in basın toplantısı Stuttgart'tan çok tek bir yıldızın sağlık durumuna, yani Jamal Musiala'ya odaklandı.

Hazırlık maçlarında tekrarlanan ve ürkütücü yere yığılma anları ve nöbet geçirdiğine dair şok edici itiraf, hepsi Bayern'i alarma geçirdi. Şimdi ise Vincent Kompany uzun süredir beklenen bir güven mesajı veriyor.

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, Bavyera ekibinin taraftarlarının bir numaralı yıldızı Jamal Musiala ile ilgili yaşadığı bekleyiş haline son verdi.

Şampiyon unvanını taşıyan ekip, Almanya Ligi'ndeki yeni sezonunu yarın cuma akşamı Stuttgart karşısında zorlu bir sınavla açmaya hazırlanıyor. Bu, kupayı korumaya yönelik yolculuğun başlangıcı olacak.

Musiala'nın (23 yaşında) Leipzig ve Heidenheim ile oynanan hazırlık maçlarında bayılarak yere yığıldığı anlar bir endişe dalgasını tetiklemiş, ardından oyuncunun kendisi sessizliğini bozarak ani sinir nöbetlerinden muzdarip olduğunu açıklamış ve durumun tedavi edilebilir olduğunu, kısa sürede döneceğini vurgulamıştı.

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Maç öncesi düzenlenen tanıtım toplantısında Kompany, güven verici bir üslupla şunları söyledi: "Jamal bugün bizimle antrenman yaptı ve genel durumu iyi, ancak yarınki maça yetişmesi imkânsız."

Belçikalı teknik direktör, kulübün yıldızıyla ilgili risk almayacağının altını çizerek dönüş protokolünün tamamen doktorların elinde olduğunu belirtti.

Şu ifadeleri kullandı: "Durum kontrol altında, Jamal tedavi dozlarını ayarlamaya alışkın ve dönüşü kademeli olacak, üstelik ilgili sağlık ekibinin belirleyeceği zamanda gerçekleşecek. En önemlisi şu anda iyi durumda olması."