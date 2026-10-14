Öbür gün cuma günü Bayern Münih'in galibiyet hasreti tam dört haftaya ulaşacak. Münih ekibinin çoktan tarihî boyutlarda bir krizin içine girmemiş olmasının tek nedeni, uzayan millî maç dönemi yüzünden bu süre içinde yalnızca iki resmî maça çıkmış olması. Augsburg deplasmanında 2-2, şimdi de Viking Stavanger deplasmanında 3-3.

Bu iki puan kaybını gerçekten endişe verici kılan ise bir yandan kâğıt üzerinde çok daha zayıf iki takıma karşı yaşanmaları, diğer yandan da benzer nedenlerden kaynaklanmaları.

Özetle Bayern Münih şu anda Bayern Münih'e, daha doğrusu kendi aptallığına ve yetersizliklerine takılıyor. Sportif direktör Max Eberl, Stavanger'de "Augsburg maçından sonra olduğu gibi yine burada duruyorum ve aslında aynı şeyi tekrar yaptık" diyerek hayal kırıklığını dile getirdi. "Neredeyse aynı maç senaryosu." Üstelik bununla da sınırlı değil: "Bugün Augsburg'a karşı yaptığımızdan daha fazla hata yaptık." İşte ayrıntılar.

Bayern Münih: Erken yenilen goller ve kritik top kayıpları

Münih ekibi iki maçta da çok erken birer gol yedi. Augsburg karşısında sekizinci saniyede, Bundesliga tarihinin en erken golünü; Stavanger karşısında ise 72. saniyede. Her iki gole de bireysel hatalar zemin hazırladı. Augsburg'da kaleci Manuel Neuer kritik bir top kaybı yaptı. Stavanger'de ise Min-Jae Kim, gole yol açan korneri gereksiz yere rakibe verdi. Teknik direktör Vincent Kompany, takımının sürekli pas yaparak çözüm bulmaya çalışma konusundaki "aşırı özgüveninden" yakındı.

Augsburg ve Stavanger karşısında yenilen ikinci goller ise rakibin, uyumsuz yakalanan Münih savunmasının arasından attığı derinlemesine paslarla geldi. Viking kaptanı Zlatko Tripic, maç öncesi basın toplantısında adeta olacakları haber vermişti: "İleriye çok oyuncu gönderdiklerinde boş alanlar açılıyor." Ancak Münih ekibinin Stavanger'deki hataları futbolla sınırlı kalmadı.

Harry Kane'in iki golü ve Luis Diaz'ın skoru 3-2'ye getiren golü sayesinde Bayern Münih geri dönmüştü. Ardından Michael Olise kontrolünü kaybetti. Taktik faul nedeniyle sarı kart gördü. Rakibinin yüzüne topu fırlattığı için bir sarı kart daha gördü. Sarı-kırmızı kartla oyundan atıldı. Kompany'nin değerlendirmesi "Fazlasıyla aptalcaydı" oldu. Eksik oynarken skoru 3-3'e getiren geç gol ise Joshua Kimmich'in önlenebilir bir top kaybından kaynaklandı.

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Bayern Münih: Sarsılan takım omurgası ve hakem tartışmaları

Bu da Bayern Münih'in bir başka sorununa, sarsılan takım omurgasına getiriyor bizi. Birkaç kilit oyuncu şu sıralar bireysel olarak zor dönemlerden geçiyor. Kaptan Manuel Neuer, Augsburg karşısındaki hatasının ardından Münih kalesinde olası bir erken görev değişikliğine ilişkin tartışmalarla yüzleşmek zorunda. Üstelik bir kez daha sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. İkinci kaptan Kimmich'in durumu, DFB takımındaki millî maç dönemi onun açısından kötü geçmesinden bu yana sorgulanıyor. Orta sahanın merkezindeki partneri Aleksandar Pavlovic bu tartışmaları "Gereksiz" buluyor ama yine de tartışmalar sürüyor.

Jonathan Tah, Stavanger'de çok kötü bir ilk yarının ardından devre arasında oyundan alındı. Luis Diaz, kendisine verilen özel izinden sonra da gergin görünüyor. Bir zamanlar sahip olduğu pozitif enerjiden şu sıralar pek eser yok; ofsayt nedeniyle geçerli sayılmayan üç gol de buna eklendi. Yine de Stavanger'de attığı, bu kez geçerli olan gol belki de gidişatı tersine çevirebilir. Olise ise profesyonel kariyerindeki ilk kırmızı kartı ve muhtemelen şimdiye kadarki en saçma hareketini geride bırakmak zorunda. Gelecek hafta geçen yılın finalisti Arsenal'e karşı oynanacak önemli maçta cezası nedeniyle kesinlikle forma giyemeyecek olması özellikle can sıkıcı.

Norveç'te Bayern Münih cephesinden hiç kimse Olise'nin son derece haklı olan kırmızı kartına itiraz etmedi. Ancak Münih ekibi, Augsburg'da olduğu gibi Stavanger'de de hakemle uğraştı. Kompany'nin kabul ettiği üzere bu durum maç sırasında yaşandı: "Belki de bu durumda bize yardımcı olmayan şeylerle, örneğin hakemle meşguldük." Fakat özellikle maç sonrasındaki değerlendirmelerde de kendini gösterdi.

Augsburg'da konu, Diaz'ın muhtemelen haksız yere geçerli sayılmayan ilk golüydü. Stavanger'de ise geçmişte aldığı ceza nedeniyle zaten kuşkuyla yaklaşılan Bulgar hakem Georgi Kabakov'un genel tutumu. Eleştirilerin içeriği her iki durumda da oldukça haklıydı. Ancak Bayern Münih'in, Augsburg veya Stavanger düzeyindeki takımlar karşısında yaşadığı puan kayıplarından sonra hakemin performansına odaklanmak yerine kendi yetersizliklerine bakması gerekir.

Bayern Münih'i şimdi ne bekliyor?

Kompany'nin 2024 yazında göreve gelmesinden bu yana Bayern Münih'in üst üste en az iki resmî maçı galibiyetsiz tamamladığı dört dönem yaşandı. Bunların üçü ilk sezonunda, biri de bu ilkbaharda geldi. Münih ekibi, Paris Saint-Germain'e karşı oynadığı iki Şampiyonlar Ligi yarı final maçı (4-5 ve 1-1) arasında, şampiyonluk yarışının sonuçlandığı Bundesliga'da 1. FC Heidenheim ile berabere kaldı.

Oysa geçen sezonun başlarında Bayern Münih kusursuz bir görüntü çizmişti. Şimdi dokuz maçın ardından üç puan kaybı yaşamışken o dönem tüm kulvarlarda üst üste 16 galibiyet alarak Avrupa'nın beş büyük ligindeki kulüpler arasında tarihin en iyi sezon başlangıcına imza atmıştı. Bu süreçte Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain karşısında etkileyici galibiyetler elde etmişti. İlk puan kaybını ancak kasım ortasında Union Berlin ile berabere kalarak yaşamıştı.

Şimdi ise galibiyetsiz geçen iki maçın ardından Bayern Münih'i üst üste üç zorlu sınav bekliyor. Bundesliga'da yeniden güçlenmiş görünen RB Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ve ardından yine Bundesliga'da lider Freiburg. Yaşanan düşüşün gerçek bir krize dönüşme tehlikesi en azından mevcut.

Yine de umut veren bir nokta var: Bayern Münih, zaman zaman istikrarsız bir bitiricilik sergilemesine rağmen şu sıralar gol sıkıntısı çekmiyor. Bunun başlıca nedeni, Augsburg ve Stavanger karşısında atılan beş golün tamamında payı bulunan Harry Kane.