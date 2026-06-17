"Teknolojinin gücüyle"... Suudi Arabistan, İspanya maçıyla başa çıkmak için "gizli bir taktiğe" başvuruyor

İspanyol basında bugün Çarşamba günü yayınlanan bir haberde, Suudi Arabistan milli takımının önümüzdeki Pazar günü 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda "La Roja" ile oynayacağı maç öncesinde izlediği özel strateji ortaya çıktı.

Suudi milli takımı, geçen Salı sabahı Uruguay ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından hazırlıklarına geri döndü.

"Marca" gazetesi, "Suudi Arabistan'ın İspanya'ya karşı gizli hilesi... Kalesini korumak için siyah gözlükler" başlığını attı.

Gazete, Dünya Kupası’nın başlamasıyla birlikte her takımın en yüksek performansa ulaşmak için kendine özgü bir stratejisi olduğunun açık hale geldiğini, ancak büyük yankı uyandıran tek bir strateji varsa, o da İspanya’nın bir sonraki rakibi olan Suudi Arabistan milli takımının stratejisi olduğunu vurguladı.

Gazete şöyle devam etti: “Suudi Arabistan milli takımı, antrenmanlarına en son teknolojileri dahil ederek herkesi şaşırttı: Kaleciler için dikkat çeken siyah güneş gözlükleri, onları güneşten korumanın yanı sıra sahadaki performanslarını da iyileştirmeyi vaat ediyor.”

Ayrıca şunları ekledi: “Bu gözlükler ‘görsel antrenman gözlüğü’ olarak biliniyor ve işlevi, kalecilerin konsantrasyonunu ve tepki hızını artırarak onları kale önündeki sarsılmaz bir duvar haline getirmektir.”

Gazete şöyle devam etti: “Bu sistem, kalecilerin aldığı görsel bilgileri sınırlayarak çalışır; böylece tepkilerini hızlandırır ve karar verme yeteneklerini geliştirir.”

Gazete şöyle devam etti: "Bu yöntem daha önce bazı seçkin sporcularda da görüldü; bunlardan biri de, maçlar sırasında tepki hızını ve öngörü yeteneğini geliştirmek amacıyla bir süredir antrenmanlarında bu yöntemi uygulayan İlya Tuporia’dır. Bu teknik, basketbol ve tenis gibi diğer spor dallarında da tek bir amaçla kullanıldı: her sporcunun mümkün olan en yüksek performansa ulaşmasını sağlamak."

Gazete şu vurguyu yaptı: “Bu nedenle, İspanya milli takımı, Yeşil Burun Adaları ile oynadığı ve golsüz berabere kaldığı hayal kırıklığı yaratan başlangıcını telafi etmek istiyorsa, kale önündeki fırsatları daha iyi değerlendirmelidir.”

Ve sözlerini şöyle tamamladı: “Ancak o zaman, forvetlere işleri son derece zorlaştırmak için ciddi bir şekilde hazırlanan kalecileri alt edebilecek.”