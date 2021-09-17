Teknolojik devrim isteyen Nagelsmann’dan Amerikan futbolu örneği

Bayern Münih teknik direktörü Julian Nagelsmann, futbolun teknoloji konusunda gidecek çok yolu olduğunu düşünüyor.

Alman ekibinin genç çalıştırıcısı Julian Nagelsmann’ın verdiği son röportaj, Amerikan futboluna duyduğu ilgiyi ortaya çıkardı.

Nagelasmann futboldaki karar alıcılarını, Amerikan futbolunu örnek alarak teknolojiye daha fazla kucak açmaya çağırdı.

Ne söyledi?

“Amerikan futbolu teknoloji anlamında futbolun çok önünde. Quarterback (Amerikan futbolunda oyun kurucu) taktığı kulaklıktan koçunu duyabiliyor, buna kesinlikle ihtiyacımız var. Futbol geleneklerin arkasına saklanmayı bırakıp köklü değişiklikler yapmalı.”

Bayern TV’ye konuşan Nagelsmann, takımının yıldızı Robert Lewandowski’nin çok iyi bir Amerikan futbolu oyuncusu olabileceğini de söyledi.

“Lewandowski iyi bir wide receiver (top tutucu) olabilirdi. Hızlı ve güçlü bir fiziğe sahip. Redzone’da (sahanın her iki tarafındaki son 20 yardlık bölüme verilen isim) kısa pasları yakalayıp touchdown’a (gol, topu gol bölgesine taşıyan takım touchdown yaparak altı sayı kazanır) dönüştürebilir.”

Nagelsmann ayrıca, NFL’deki (National Football League - Ulusal Futbol Ligi, dünyanın bir numaralı Amerikan futbolu ligi) teknik ekiplerin yaptığı detaylı çalışmanın kendisini büyülediğini de itiraf etti. NFL oyuncuları her sezon 500’den fazla farklı oyunu ezberlemek zorunda.

NFL’de oynayan futbolcular

Geçmişte Tottenham’ın yıldız golcüsü Harry Kane ve Leicester City ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Christian Fuchs, NFL’de kicker (vurucu, alan golü denemelerini yapan oyuncu, sayı yapmak için ayağını kullanır) olarak oynamakla ilgilenebileceklerini söylemişti.

Tarihte altı profesyonel futbol oyuncusu NFL’de boy gösterdi. Bunlar arasında en başarılısı Avusturya milli takımında da görev yapan ve Rapid Viyana’yla üç lig şampiyonluğu yaşayan Toni Fritsch’ti.

1971'de 26 yaşındayken NFL'e geçen Fritsch, Dallas, San Diego, Houston ve New Orleans takımlarında 12 yıl boyunca Amerikan futbolu oynadı. NFL'deki ilk sezonunda Dallas Cowboys ile Superbowl'u (NFL finali) kazanan Fritsch, hem futbolda, hem Amerikan futbolunda şampiyonluk yaşayan tek isim.

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