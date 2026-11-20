Basında çıkan haberler, Al Nassr'ın Senegalli yıldızı Sadio Mane'nin Roshn Suudi Ligi'nde ezeli rakip Al Ahli ile oynanan klasik maçta forma giyememesinin gerçek nedenini ortaya koydu.

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Al Nassr, bugün cuma günü Roshn Suudi Ligi'nin 9. haftasından ertelenen maçta Cidde'deki Al Inma Stadyumu'nda ezeli rakibi Al Ahli'ye konuk oldu.

Karşılaşmanın başlamasına bir saat kala Al Nassr'ın Avustralyalı teknik direktörü Ange Postecoglou, Portekizli yıldızlar Cristiano Ronaldo ve Joao Felix'in önderlik ettiği klasik maçın resmi ilk 11'ini açıkladı.

Öte yandan Postecoglou, Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman'ı yedek kulübesine çekerken Sadio Mane'yi ise kadroya hiç dahil etmedi.

Senegalli yıldızın klasik maçta Al Nassr kadrosunun dışında kalması sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Taraftarlar, özellikle dün perşembe günü Cidde'ye giden kafilede yer almasına rağmen oyuncunun neden kadroda olmadığını sorguladı.

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Suudi Arabistan gazetesi "Arriyadiyah", Sadio Mane'yi maçta forma giyememeye zorlayanın ailevi nedenler olduğunu yazdı.

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Gazetenin aktardığına göre Senegalli yıldızın bu sabah, klasik maçın başlamasından saatler önce ikinci çocuğu dünyaya geldi. Bu nedenle Al Nassr teknik ekibi, oyuncunun kamptan ayrılmasına ve maçta yer almamasına izin verdi.

Postecoglou, takımın son maçlarda kullandığı alışılmış oyun düzenini değiştirmek zorunda kaldı ve Suudi forvet Abdullah Al-Hamdan'ı hücum hattında Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun yanında görevlendirdi.

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Bu ikiliye, dün perşembe günü milli takımıyla UEFA Uluslar Ligi 2027'deki Danimarka ve Galler maçlarını tamamlamasının ardından Cidde'ye ulaşan diğer Portekizli yıldız Joao Felix eşlik etti.

Orta sahada Abdullah Al-Khaibari, üçüncü Portekizli oyuncu Samu Costa ve Brezilyalı Angelo Gabriel ile birlikte görev aldı.

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Savunmada ise Nawaf Al-Aqidi'nin sakatlığı nedeniyle Brezilyalı Bento kalede ilk 11'de yer aldı. Önünde Nawaf Boushal ve Awad Aman bek, Fransız Mohamed Simakan ile İspanyol Inigo Martinez ise stoper olarak forma giydi.

Al Nassr'ın ilk 11'i şu şekildeydi:

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Kale: Bento

Savunma: Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Inigo Martinez, Awad Aman

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Orta saha: Abdullah Al-Khaibari, Angelo Gabriel, Samu Costa

Hücum: Joao Felix, Abdullah Al-Hamdan, Cristiano Ronaldo

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Al Nassr, klasik maça Suudi Arabistan Ligi'nde 28 puanla üçüncü sırada girdi. Sarı-mavili ekip, Al Hilal'in 2 puan gerisinde bulunurken ikinci sıradaki Al Qadsiah'ın ise yalnızca averajla gerisinde yer alıyordu.

Al Ahli ise klasik maça 7 galibiyet ve 4 mağlubiyetle topladığı 21 puanla altıncı sırada, zirvedeki Al Hilal'in tam 9 puan gerisinde girdi.

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Sadio Mane, bu sezon başından bu yana Al Nassr formasıyla tüm kulvarlarda 15 maça çıktı ve bu maçlarda 3 gol atıp 8 asist yaptı.