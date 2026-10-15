Roma'nın teknik direktörü Gian Piero Gasperini, iki takımın dün akşam oynadığı maçın ardından Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'ya yanıt verdi.

Real Madrid, dün akşam İtalyan ev sahibi karşısında maçın son on dakikasında iki gol geride olmasına rağmen 4-3'lük değerli bir zafer elde etti.

Skorda öne geçmelerine karşın Giallorossi, kontrol altında tuttuğu görünen bir maçı elinden kaçırdı; bunun en büyük nedeni ise duran toplarda çektikleri sıkıntıydı.

Gasperini basın toplantısında şunları söyledi: "Kale önünde etkili olamadık ve kornerlerde tamamen pasif kaldık. Önde olduğumuz bir maçı kaybettik."

Ancak Gasperini özellikle, Roma'nın ilk bir saatin ardından coşkusunu koruyamadığını düşünen Jose Mourinho'nun yorumlarına yanıt vermeye özen gösterdi.

Gasperini, "Eğer hayal kırıklığına uğrayan bir takım varsa, o da Roma'dır. Oyunun her alanında onlardan üstündük" dedi.

Futbolcularının üstünlüğünün altını çizen Gasperini, takımının Real Madrid geri dönmeden önce galibiyeti garantilemesi gerektiğini vurguladı.

Şöyle devam etti: "80 dakika boyunca her konuda Real Madrid'den üstündük."

Buna rağmen Gasperini, takımına pahalıya mal olan eksiklikler bulunduğunu kabul ederek şunları söyledi: "Bu kadar elverişli durumlarda kaybetmeye açık bir takımız. Geçen yıl da bu bize birkaç kez oldu. Karakterden yoksunduk ve maçın kritik anının bu olduğunu fark etmedik."

Bu Avrupa hayal kırıklığının yanı sıra Roma, temel oyuncularının sakatlıklarıyla da uğraşıyor.

Teknik direktörünün ilk raporlarına göre Manu Koné'de kas gerilmesi, Paulo Dybala'da ise kas yırtılması bulunuyor.

Her iki oyuncu da ne kadar süre forma giyemeyeceklerinin belirlenmesi için önümüzdeki saatlerde tıbbi tetkiklerden geçecek.