Basın raporları, İttihad forması giyen Faslı forvet Youssef En-Nesyri'nin İspanya'nın Marbella kentindeki dış kampta oynanan son iki maçtan neden yer almadığının gerçek sebebini ortaya koydu.

İttihad, bugün perşembe günü iki hazırlık maçı oynadı; ilkinde İspanyol ekibi Real Mallorca'ya 4-2 mağlup olurken, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki son hazırlık maçı olan ikincisinde ise Malaga ile 2-2 berabere kaldı.

Faslı forvet Youssef En-Nesyri, Güney Afrika ekibi Orlando Pirates ve İspanyol ekibi Las Palmas'a karşı oynanan son iki maçta ilk 11'de yer almasına rağmen, bu iki maçta forma giymedi.

Suudi Arabistan'ın "Er-Riyadiyye" gazetesi, En-Nesyri'nin yer almamasının, yaşadığı yorgunluk nedeniyle İttihad'ın teknik direktörü Alman Jens Wissing'in kararı doğrultusunda gerçekleştiğini yazdı.

Yorgunluk yaşayan tek isim En-Nesyri değildi; aynı nedenle Abdurrahman El-Abud, Ferha Eş-Şemrani ve Mervan Es-Sahafi de bu iki maçta forma giymedi.

Bu gelişme, Faslı forvetin isminin İttihad'dan ayrılıkla anılmasının yanı sıra bazı Fas kulüplerinin kendisiyle sözleşme imzalama isteği ve Alman teknik direktör Jens Wissing'in yeteneklerine ikna olmaması ortamında yaşanıyor.

Hatırlatmak gerekirse, En-Nesyri, Orlando Pirates karşısında 3-2 kazanılan maçta bir gol kaydetmiş, ancak Las Palmas'ı 2-1 yendikleri maçta gol atamamıştı.