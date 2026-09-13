Sky’ın haberine göre Aşağı Saksonya ekibi, yeni teknik direktör olarak Sandro Wagner ile ilgileniyor. Ancak eski milli santrforun yalnızca birkaç adaydan biri olduğu, örneğin eski Bielefeld teknik direktörü Mitch Kniat’ın da olası seçenekler arasında gösterildiği belirtildi.

Dört maçta yalnızca beş puanla yapılan felaket sezon başlangıcının ardından Hannover 96’da ve mevcut teknik direktörleri Titz’le yolların ayrılacağı yönünde işaretler artmış durumda. Bild gazetesine göre Hannover’in sportif direktörü Jonas Boldt, 55 yaşındaki çalıştırıcıyı görevden alma kararını çoktan verdi. Ancak Titz’in destekçisi olarak bilinen denetim kurulu başkanı Martin Kind’in onayı hâlâ eksik.

Bunun nedenlerinin öncelikle mali olduğu ifade ediliyor. Titz’in Aşağı Saksonya ekibiyle sözleşmesi 2027’ye kadar devam ediyor ve bir ayrılık durumunda kulüp ya maaşını ödemeye devam etmek ya da yüksek bir tazminat vermek zorunda kalacak.

Buna rağmen sportif açıdan bakıldığında ayrılığı destekleyen çok sayıda neden var. Sezona yükselme adayı olarak başlayan 96, ilk dört maçta aldığı üç yenilgi ve bir beraberliğin ardından şimdiden sırtı duvara dayanmış durumda. Takım şu anda puan tablosunda yalnızca 15. sırada yer alıyor.

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Sandro Wagner son olarak hangi kulüple sözleşme altındaydı?

Öte yandan Wagner şu anda kulüpsüz ve buna bağlı olarak bonservissiz şekilde transfer edilebilir. Son olarak Werder Bremen, Hertha BSC, TSG Hoffenheim ve FC Bayern Münih’in eski profesyonel futbolcusu, aynı zamanda İsviçre’nin üst düzey kulübü FC Basel ile de anılan Wagner, FC Augsburg’da kulübenin başındaydı.

Buradaki ayrılık, Wagner’in Fuggerstädter ile 2025/26 sezonuna SC Freiburg karşısında alınan ikna edici 3-1’lik galibiyetle başlamasının ardından Bundesliga’daki 11 maçta sadece yedi puan toplayabilmesi sonrası Aralık 2025’in başında gerçekleşti. Hoffenheim’a karşı 12. haftada 0-3 kaybedilen maçın ardından görevden alındı.

Daha önce Wagner, 2023’te 3. Liga’ya yükselme sevinci yaşadığı SpVgg Unterhaching’de teknik direktör, Almanya U20 Milli Takımı ile Almanya A Milli Takımı’nda ise yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Sonuncusunda, eski Almanya Milli Takımı teknik direktörü Julian Nagelsmann ile birlikte 2024 Avrupa Şampiyonası’nda görev aldı; DFB takımı burada çeyrek finale kadar yükseldi ve orada şanssız şekilde İspanya’ya elendi.