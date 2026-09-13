Maçın bitiş düdüğünün hemen ardından Spurs Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Bayern Münih'in eski üst düzey yeteneğiyle konuştu. Televizyon görüntülerinde İtalyan teknik adamın, 21 yaşındaki oyuncuya hararetli el kol hareketleriyle bir şeyler anlatmaya çalıştığı görülüyor.

Tel, kendisine yöneltilen eleştiriye ilk anda pek anlam verememiş gibi göründü ve sadece şaşkınlıkla kaşlarını kaldırdı. De Zerbi ise bırakmadı, forvetine konuşmayı sürdürdü ve sonunda onu sahada bıraktı.

Ardından düzenlenen basın toplantısında Tottenham teknik direktörü, neden Tel'in performansından memnun olmadığını açıkladı: "Bir forvet gibi oynamalı, gözü kalede olmalı ya da (Andy) Robertson'ın ortasını beklemeli."

De Zerbi'nin eleştirdiği nokta, 21 yaşındaki oyuncunun basitçe pozisyonunu korumamasıydı. "Forvette kalmalı. Forvet olarak başladı, şimdi kanat oyuncusu gibi oynuyor." Buna rağmen İtalyan teknik adam uzlaşmacı bir ton da kullandı ve oyuncusunu savundu: "Mathys'i oyuncu ve karakter olarak seviyorum, ortada bir sorun yok."

Tel, Everton ile 0-0 berabere kalınan maçta 63. dakikada Dominic Solanke'nin yerine oyuna girmişti, ancak kalan sürede belirleyici bir etki yaratamadı.

Tottenham Hotspur için sezon şu ana kadar nasıl geçti?

Böylece Spurs, dört maç sonunda sadece iki puanda kaldı, bu da şu anda 17. sıra anlamına geliyor. Ayrıca kulüp tarihinde ilk kez yeni bir Premier League sezonunun ilk dört maçında tek bir gol bile atılamadı.

Tottenham'ın yanı sıra, devam eden Premier League sezonunda henüz gol atamayan tek takım Coventry City. Ancak ligin yeni ekibi bir maç eksikle oynadı ve pazar günü Brighton & Hove Albion karşısına çıkacak. Kazanması halinde puan tablosunda Spurs'ü bile geride bırakabilir.