Bayern Münih’in beki Nathaniel Brown, golünü ve takımının Magdeburg karşısında DFB-Pokal’da aldığı 6-1’lik galibiyeti kulübün takımın başında bulunmayan teknik direktörüne adadı. Brown, cumartesi günkü Der Klassiker öncesinde takımın tamamen kenetlendiğini vurguladı.

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Brown öne çıktı, Bayern rahatlıkla son 16'ya yükseldi

Nathaniel Brown, Allianz Arena'da Magdeburg karşısında alınan 6-1'lik DFB-Pokal galibiyetinde Bayern Münih'in beşinci golünü atarak etkileyici bireysel performansını taçlandırdı. Genç savunmacı, rotasyona gidilen dörtlü savunmada Josip Stanisic, Jonathan Tah ve Hiroki Ito ile birlikte ilk 11'de yer aldı.

Magdeburg ilk yarının başlarında beraberliği yakalasa da Bayern, ikinci ligdeki rakibini devre arasından sonra üstün oyunuyla geride bıraktı.

Bu sonuçla Bayern, DFB-Pokal'da son 16 turuna yükseldi.

Bek oyuncusundan evde dinlenen teknik direktörüne duygusal mesaj

Maçın ardından konuşan Brown, takımın teknik direktörü için oynadığını açıkça belirtti. Teknik direktör, evde iyileşme sürecini geçirirken takımın başında yer alamıyor. Brown, “Magdeburg çok iyi oynadı, maça gerçekten girmemiz biraz zaman aldı” dedi.

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“Ama bir kez ritmimizi bulduğumuzda oynamak çok keyifli oluyor, özellikle de ikinci yarıda.”

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Savunmacı, “Rakip kim olursa olsun her maçı kazanmak istiyoruz... Teknik direktörümüz için de kazanıyoruz. Dinlenmesi gerekiyor ama umarım onu yakında yeniden görürüz” ifadelerini kullandı.

Önemli isimlerin yokluğunda kadro derinliği öne çıktı

Brown, Bayern'deki takım kültürünün, ilk 11 oyuncuları dinlendirildiğinde veya forma giyemediğinde rotasyon oyuncularının zorlanmadan sorumluluk almasını sağladığını vurguladı. Brown, “Bugün tur atlamak istiyorduk. Şimdi cumartesi gününe odaklanıyoruz” dedi.

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Yardımcı antrenör Aaron Danks, Bayern'in taktiksel açıdan tam kontrolü ele geçirmesini sağlayan ikinci yarıdaki değişiklikleri övdü.

Brown'ın golü, Bayern'in geniş kadrosundaki kaliteyi gözler önüne serdi.

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Gözler dev Klassiker mücadelesine çevrildi

Kupada tur atlayan Brown ve Bayern, vakit kaybetmeden dikkatini cumartesi günü Borussia Dortmund'a karşı oynayacağı Bundesliga zirve mücadelesine çevirdi.

Bayern, ligdeki ivmesini sürdürmek amacıyla ezeli rakibini ağırlayacak.

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Bayern, kupadaki son 16 turu rakibini pazar günü yapılacak resmî kura çekiminde öğrenecek.