Bunu, ter Stegen'in kulübü Ajax Amsterdam'ın teknik direktörü Míchel açıkladı. Teknik adam, salı akşamı ligde Willem II Tilburg'a karşı oynanan maçta ter Stegen'e yer vermemesini, "Marc ağır bir sakatlıktan çıkıyor" sözleriyle gerekçelendirdi ve "Şimdi de bir milli ara var" dedi.

Bu nedenle yedek kaleci Maarten Paes'e forma vermek için "şu anki zamanlamayı uygun bulduğunu" söyleyen Míchel, böylece ter Stegen'in "cumartesi günkü maç ve ardından gelecek milli ara için tam anlamıyla toparlanabileceğini" belirtti. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Ter Stegen milli takıma giderse ki bu muhtemel, sonrasında iyileşme süreci üzerinde çalışmaya devam etmek için zamanımız olacak."

Basında yer alan haberlere göre Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Manuel Neuer'in "ebedi" veliaht prensi olarak görülen 34 yaşındaki ter Stegen'i geleceğin 1 numarası olarak düşünüyor. Bu statüye, Neuer'in EURO 2024'ün ardından yaptığı ve sonrasında geçici olduğu anlaşılan emeklilik kararının ardından Klopp'un selefi Julian Nagelsmann döneminde zaten sahipti, ancak daha sonra birkaç kez sakatlandı. Şu ana kadarki son milli maçına ise 8 Haziran 2025'te Stuttgart'ta Fransa'ya karşı Nations League'de oynanan ve 0-2 kaybedilen karşılaşmada çıktı.

Ter Stegen için dönüşü gerçek bir iç saha maçına denk gelecek: Klopp'un ilk maçında Almanya, Nations League kapsamında 24 Eylül'de Amsterdam'da Hollanda ile karşılaşacak. Yaklaşan milli takım kampındaki diğer rakipler ise Yunanistan (27.9.), Sırbistan (1.10.) ve yeniden Yunanistan (4.10.) olacak. Klopp kadrosunu perşembe günü saat 10.00'da açıklayacak.

Oldukça geniş bir kadro bekleniyor. Ter Stegen'in ilk rakipleri olarak Alexander Nübel (Beşiktaş) ve Jonas Urbig (Bayern Münih) gösteriliyor. Augsburg forması giyen Finn Dahmen'in de kadroda olması bekleniyor; artık DFB kadrosundan kesin olarak çekilen Neuer'in ya da şu ana kadarki 2 numara Oliver Baumann'ın ise yer alması beklenmiyor.