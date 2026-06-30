Teknik direktörsüz ve 3 milli oyuncuyla… İspanyol kulübü Al-Ittihad, geri dönüş sezonuna hazırlanıyor

Suudi Al-Ittihad Kulübü, her açıdan hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından yeniden zaferlere dönme umuduyla, teknik direktörsüz ve 3 uluslararası oyuncusu olmadan 2026-2027 futbol sezonu hazırlıklarına başlıyor.

Al-Ittihad, geçen sezonu olabilecek en kötü şekilde tamamladı; Suudi Ligi’nde beşinci sırada yer aldı, Suudi Süper Kupası ve Kral Kupası’nda yarı finalde, Asya Şampiyonlar Ligi’nde ise çeyrek finalde elendi.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesine göre, Al-Ittihad yeni sezon hazırlıklarına önümüzdeki Salı günü Cidde'de başlayacak. Bir hafta sürecek bu hazırlık kampı boyunca oyuncular tıbbi muayenelerden geçecek.

Portekizli Sergio Conceição’nun yerine yeni bir teknik direktörle henüz anlaşma sağlanamadığı için bu hazırlıkların başlangıcı teknik direktörsüz geçebilir. Ayrıca Suudi milli takım oyuncuları Hassan Kaddash ve Saleh Al-Shehri ile Cezayirli Hossam Aouar’dan oluşan üçlü de kampta yer almayacak.

Kadş ve El-Şehri, Suudi Arabistan milli takımıyla Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenmişlerdi; ancak Cuma sabahı 32'li turda İsviçre ile karşılaşmaya hazırlanan Cezayir milli takımıyla birlikte antrenman kampının ilk aşamasından muaf tutulmuşlardı.

Bu üç uluslararası oyuncu, 14-31 Temmuz tarihleri arasında İspanya’nın sahil kenti Marbella’da düzenlenecek kampın ikinci aşamasına katılacak.

Hatırlanacağı üzere, Suudi Futbol Federasyonu önümüzdeki sezon üç şampiyonluk için mücadele edecek: Roshen Ligi, Muhammed bin Selman Kupası ve ön eleme turundan başlayacağı Asya Şampiyonlar Ligi.