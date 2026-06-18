Teknik direktörsüz… 3 antrenman kampı, Al-Nasr’ı Suudi Ligi şampiyonluğunu savunmaya hazırlıyor

Al-Nasr Kulübü, geçen sezon Roshen Ligi’nde kazandığı şampiyonluğu savunmak amacıyla 2026-2027 sezonuna yönelik hazırlık planını belirledi.

Al-Nassr, komşusu ve ezeli rakibi Al-Hilal ile son haftaya kadar süren kıyasıya bir rekabetin ardından, tam 7 yıllık bir aradan sonra geçen sezon Roshen Ligi şampiyonluğuna ulaştı.

Suudi "Al-Riyadiya" gazetesi, Al-Nassr Kulübü'nün yeni sezona hazırlanmak amacıyla bu yaz 3 hazırlık kampı düzenleyeceğini bildirdi.

Hazırlıklar, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da 9 gün sürecek bir iç kampla başlayacak. Ardından takım, Abha şehrine giderek yine 9 gün sürecek ve Damak Kulübü stadyumunda gerçekleştirilecek bir başka kampa katılacak.

İç hazırlıklar tamamlandıktan sonra Al-Nassr Kulübü, hazırlıkların son aşamasını gerçekleştirmek üzere Portekiz'e gidecek. Bu aşamada, yeni sezona hazırlık amacıyla bazı dostluk maçları oynanacak.

Bu gelişme, Portekizli Jorge Jesus’un geçen sezonun bitiminde yaptığı açıklamaya göre takımdan ayrılacağının kesinleşmesinin ardından, gelecek sezon takımı yönetecek yeni teknik direktörün henüz belirlenmemiş olmasıyla birlikte gerçekleşiyor.

"El-Alamy" olarak bilinen kulübün adı, başta Portekiz Milli Takımı'nın şu anki teknik direktörü İspanyol Roberto Martínez ve Brezilya'nın Palmeiras takımının teknik direktörü Portekizli Abel Ferreira olmak üzere birçok teknik direktörle anılıyor.

Al-Nassr’ın önümüzdeki sezon Roshen Ligi, Muhammed bin Selman Kupası, Suudi Süper Kupası ve Asya Şampiyonlar Ligi olmak üzere 4 şampiyonluk için mücadele edeceği belirtiliyor.