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Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, hastalığının ardından geri döndü. Belçikalı teknik adam, cuma akşamı 1. FC Köln'e karşı oynanacak Bundesliga maçı öncesindeki basın toplantısında, Hinhautreizung rahatsızlığını atlattıktan sonra kendisini iyi hissettiğini ve haftalarca süren yokluğunun FCB için olumlu bir yanı da olmuş olabileceğini söyledi.

Kompany, ekim ayında Bayern'in antrenman tesislerinde fenalaşmış ve ardından hastaneye kaldırılmıştı. Kompany, "Yaşananların ardından ilk günlerde ya da ilk dakikalarda kulübün verdiği tepkiye ne kadar minnettar olduğumu olabildiğince açık söylemek istiyorum" dedi. Özellikle, kendisiyle sürekli ilgilenen Bayern'in sağlık ekibini öne çıkardı. "Sonra onlara Lucho Diaz'ın (Bayern'in sol kanat oyuncusu o dönemde sakattı, editörün notu) daha önemli olduğunu söyledim. Ama bunu pek ciddiye almadılar. Benimle gerçekten ilgilendiler ve bunun için teşekkür etmek istiyorum."

Kompany, yokluğunda takımın sorumluluğunu üstlenen, yardımcı antrenör Aaron Danks'in de yer aldığı ekibinden de söz etti. Bunlar arasında Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid deplasmanında alınan etkileyici 2-0'lık galibiyet de vardı. Eski dünya çapındaki savunmacı, "Bu zorlu andan güç almamızı sağladılar" dedi. "Benim için asıl önemli olan, Atletico'ya karşı o maçta yaşananlardı. Bundan büyük keyif aldım. Orada olmamama rağmen teknik direktörlük kariyerimin en güzel anlarından biriydi. Bunu bu sezona taşıyacağız."

Bayern, Madrid'deki söz konusu zorlu deplasmanda yalnızca Kompany'den değil, sakat olan birçok yıldızından da yoksundu. Buna rağmen Atletico karşısında oyuna hâkim olup neredeyse hatasız oynadı ve Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan son 16 turuna kalma mücadelesinde çok önemli üç puan kazandı.

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Kompany, maçtan çıkardığı dersi şöyle anlattı: "Bunun, Bayern'deki hikâyemizin bir noktasında bize büyük güç vereceğine inanıyorum. Şunu söyleyebileceğiz: Tamam, teknik direktör yoktu, Lucho Diaz yoktu, başka oyuncular da yoktu. Yine de oraya korkmadan gittik. Önemli olan bu! Sahada gördüğümüz takım hâlâ Bayern'di."

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Vincent Kompany, Bayern Münih'ten uzak kaldığı dönemde "sıfır" karar aldı

Teknik direktör, gerçekten dinlendiğini ve takımının işlerine karışmadığını vurguladı: "Hiçbir karar almadım, sıfır." Yalnızca maçlardan sonra karar alma süreçlerine dair "merakından" görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. "Ama bu karar alma sürecinde yer almamamın önemli bir nedeni var. Çünkü bu işe saygı duyuyorsanız her gün orada olup sonra birden orada bulunmamaya rağmen hâlâ fikir belirtip karar alamazsınız. Bu mümkün değil."

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Yokluğu hakkında daha fazla konuşmak istemedi. Bunların "hepsi geçmişte kaldı" ve "yarından itibaren kazanılan ve kaybedilen maçlara yine normal şekilde yaklaşılacağından" emindi.

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Kompany, bu haftadan beri FCB'nin A takım antrenmanlarını yeniden yönetiyor ve cuma günü Köln karşısında ilk kez yeniden kulübede olacak.