Leeds United'ın 26 yaşındaki kanat oyuncusu, Instagram profilinden yaptığı uzun bir paylaşımda, artık İsviçre Milli Takımı için forma giymek istemediğini duyurdu. Bunun nedeninin ise kesinlikle az süre almak değil, Milli Takım Teknik Direktörü Murat Yakin tarafından zedelenen güven ve tutulmayan sözler olduğunu belirtti.

Özellikle de İsviçre'nin çeyrek finale kadar yükseldiği ve burada daha sonra finalist olan Arjantin'e elendiği ABD, Kanada ve Meksika'daki son Dünya Kupası sırasında, kendisine yönelik artık daha fazla tolere etmek istemediği bir muamelenin söz konusu olduğunu ifade etti.

Okafor, "Bu benim için kariyerimin şimdiye kadarki en zor dönemiydi. Uzun uzun düşündükten sonra, bir süreliğine İsviçre Milli Takımı'nı bırakmaya karar verdim. Bu kararı almak benim için son derece zor ama artık bunu söylemek istiyorum ve söylemek zorundayım. Benim için İsviçre forması giymekten daha büyük hiçbir şey olmadı" diye yazdı.

26 yaşındaki oyuncu, "gelecekte de İsviçre için oynamayı ve ülkemiz için her şeyini vermeyi çok isterdi", ancak bunun "mevcut şartlar altında" artık kendisi için mümkün olmadığını söyledi. "Bir şeyi netleştirmek benim için önemli: Bu kararın oynadığım dakikalarla hiçbir ilgisi yok." Dünya Kupası turnuvası sırasında da rolünü kabul ettiğini ve her zaman "takımın hizmetinde olduğunu" belirten Okafor, "Dünya Kupası'nda ülkem için orada olmak benim için büyük bir onurdu" ifadelerini kullandı.

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Noah Okafor'dan Murat Yakin'e sert sözler: "Beni derinden yaralayan şeyler yaşandı"

Okafor açıklamasında, Yakin ile yaptığı görüşmenin ve Leeds'teki güçlü sezonun ardından Dünya Kupası'na iyi bir his ve yüksek motivasyonla gittiğini yazdı. Ancak orada yaşadıklarının kendisini daha da fazla hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

Okafor, "Beni derinden yaralayan şeyler yaşandı. Güven zedelendi. Verilen sözler tutulmadı. Ve Cezayir'e karşı oynayabildiğimde, kalemizden çok uzakta yapılan küçük hatalarda bile öyle bir şekilde tepki verildi ki bu beni derinden yaraladı" dedi. Bu nedenle "sonraki haftalarda çok düşündüğünü" ve kendi içinde, "mevcut teknik direktör görevde olduğu sürece artık milli takımda oynamak istemediği" kararını aldığını söyledi.

Buna rağmen Milli Takım Teknik Direktörü Yakin'e ve takıma gelecek için sadece en iyisini dilediğini belirtti. İsviçre'nin hocasının tarihi bir başarıya imza attığını, ancak her zaman karşılıklı saygı ve güven olması gerektiğini ifade eden Okafor, "Önümüzdeki yıllar için bu temeli göremiyorum" diye yazdı.

ABD, Kanada ve Meksika'daki turnuvada hücum oyuncusu yalnızca son 16 turunda Cezayir'e karşı forma giydi. Diğer beş maçın tamamında ise yedek kulübesinde oturdu.