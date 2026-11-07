Danny Murphy, Nottingham Forest'a 3-1 yenilen Manchester City'yi kibirli davranmakla suçladı. Enzo Maresca'nın görev dönemindeki rüya gibi başlangıç da giderek tersine dönüyor. Üst üste gelen yedi galibiyeti, Premier League'de art arda üç mağlubiyet izledi. Steve Stone da City Ground'da defalarca açık veren uyumsuz savunma hattını aynı sertlikle eleştirdi.

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Murphy, City Ground'da City'yi kibirli olmakla suçladı

City, kötü gidişe son verme umuduyla cumartesi günü Nottingham'a gitti ancak güne düşme hattında başlayan Forest'a 3-1 yenildi. Liam Delap eski takımına karşı iki gol atarken, yenilginin şekli Murphy'nin Maresca'nın oyuncularının zihniyetini sorgulamasına yol açtı.

Murphy, BBC Sport'a yaptığı açıklamada, “City'nin zihniyet açısından kötü bir performans sergilediğini düşünüyorum. Premier League'de nereye giderseniz gidin, özellikle de ligde kalmak için mücadele eden ve üzerinize geleceğini bildiğiniz bir takıma karşı bu kadar çok hata yapamazsınız. Topu kullanırken özensizdiler, ikili mücadeleleri kazanamadılar. Hatta maçın başında biraz kibirli olduklarını bile söyleyebilirim,” dedi.

Stone'a göre City'nin savunma hattı uyumsuzdu

Forest'ta forma giymiş olan Stone, City'nin sorunlarının son haftalarda takıma pahalıya mal olan bireysel hatalardan daha derin olduğunu düşündü. Josko Gvardiol, Jair Cunha'nın altıncı dakikada attığı ilk gol öncesinde topu kaybetti ancak eski kanat oyuncusuna göre asıl endişe verici olan Maresca'nın savunmasının yerleşimiydi.

Stone, BBC Radio 5 Live'a yaptığı açıklamada, “Maç öncesinde herkes bireysel hatalardan söz ediyordu. İlk gol dışında mesele bu değildi; savunma hattı uyumsuzdu. Bekler çok genişte kaldı. Top hızlı bir şekilde el değiştirip ilk pası atabildiğinizde savunmalarını kolayca geçebiliyorsunuz. Bugün açık verdiler. Oliver Glasner'ın takımı her seferinde savunmalarının arasından geçti,” dedi.

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City'nin orta sahadaki özensizliği Stone'u şaşırttı

Stone, City Ground'a Maresca'nın takımının kazanmasını bekleyerek geldiğini ve topu bu kadar sık kaybetmeleri karşısında şaşkına döndüğünü itiraf etti. City, 1904-05 sezonundaki Sheffield Wednesday'in ardından, İngiltere'nin en üst lig tarihinde bir sezondaki ilk yedi maçını kazanıp sonraki üç maçını kaybeden yalnızca ikinci takım oldu.

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Stone, “Bu akşam buraya City'nin kazanacağını düşünerek geldim, şansları olduğunu düşünüyordum. Bu onlar için gerçekten ağır bir darbe. Şu anda savunma dörtlüsünde yolunda gitmeyen bir şeyler var. Bir City takımının orta sahada bu kadar çok top kaybettiğini hiç görmemiştim,” dedi.

Murphy'den Maresca'ya aynı savunma hattında ısrar etme çağrısı

City, milli maç arasına Arsenal'ın altı puan gerisinde girerken Gvardiol ve Marc Guehi, sakatlıkları nedeniyle devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldı.

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Murphy, “Bence artık takımı nasıl yeniden rayına oturtacağı konusunda teknik direktöre sorulması gereken önemli sorular var. Sahip oldukları yetenek düşünüldüğünde bunun büyük bir sorun olacağını sanmıyorum. Ama savunma açısından bir süre aynı savunma hattıyla devam etmek doğru yol olabilir,” dedi.