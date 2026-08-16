Neredeyse 20 bin satılan kombine, bazıları hatırı sayılır Bundesliga tecrübesine sahip 20 yeni oyuncu: Mayısta 3. Lig’e şoke edici düşüş şeklinde yaşanan en büyük felaketin ardından birkaç gün öncesine kadar Fortuna Düsseldorf’ta adeta bir coşku havası hakimdi.

Ancak Waldhof Mannheim ve TSG Hoffenheim’ın ikinci takımı karşısında alınan iki yenilgiyle sezona yapılan kâbus başlangıcının ardından bu hava yeniden yerini düpedüz dehşete bıraktı. Özellikle cumartesi günü Kraichgau ekibinin rezerv takımına karşı alınan 0-2’lik mağlubiyet adeta bir şok etkisi yarattı.

Birçok taraftar, cumartesi günü yeni oluşturulan takımın sergilediği feci performansla birlikte, kâğıt üzerinde oldukça yetenekli görünen ancak tamamen işlevsiz olan ve sonunda dramatik düşüşün sorumlusu haline gelen ekibin korkunç performanslarını bir kez daha hatırladı.

Fortuna Düsseldorf: Bir "Funkel fraksiyonu" şimdiden Ende’nin teknik direktör koltuğunu mu sallıyor?

Yakın geçmişte büyük sıkıntılar yaşayan Düsseldorf taraftarının ne kadar çabuk öfkelendiği, sezonun henüz yaklaşık 140 dakikası oynanmışken ortaya çıktı. ARD Sportschau’nun cumartesi günü sezonun ilk iç saha maçındaki radyo yayını sırasında, devre arasında arka planda bir Fortuna taraftarının defalarca teknik direktör Alexander Ende’nin gönderilmesini istediği duyuldu. Dinleyicilerin kulağına "Ende raus!" sözleri çalındı. Ve görünen o ki, bu görüş isimsiz Fortuna taraftarına özgü değil.

Zira pazar günü Hoffenheim rezerv takımına karşı yaşanan yerin dibine sokacak kadar kötü iç saha prömiyerinin ardından Bild çarpıcı bir haberle iddiaları büyüttü. Habere göre kulüpte artık "Funkel fraksiyonu" olarak anılan bir grup var ve bu grup içeride Ende’nin koltuğunu "muazzam şekilde" sallıyor. Arka plan ise şu: Fortuna geçen sezon son derece başarısız teknik direktör Markus Anfang ile çok geç yollarını ayırdığında, dönemin sportif direktörü Sven Mislintat 46 yaşındaki Ende’yi göreve getirdi ve onunla iki yıllık sözleşme yaptı.

Böylece, zaten son derece tartışmalı hareket eden denetim kurulunun bazı üyelerinin iradesine açıkça karşı hareket etmiş oldu; onlar, Düsseldorf taraftarının gözünden aslında düşmüş olan teknik direktör ikonu Friedhelm Funkel’i yangın söndürücü olarak geri getirmeyi tercih ediyordu. Funkel, 2016’dan 2020’ye kadar Düsseldorf’ta görev yaptı, bu süreçte Fortuna’nın Bundesliga’ya son dönüşüne öncülük etti ve 2018/19 sezonunda güçlü bir 10’unculuk elde ederek takımın ligde kalmasını sağladı.

Ancak sonraki sezonda Funkel ile sportif yönetim arasındaki ilişki çatırdamaya başladı. Kulüp, Aralık 2019’da yapılan sözleşme uzatımından yalnızca birkaç hafta sonra teknik direktör efsanesini görevden aldı. Bunun üzerine Funkel, kariyerini sert sözlerle noktaladı. "Teknik direktör olarak artık çalışmayacağım, çünkü Fortuna Düsseldorf bana çok şey verdi. Çünkü başka bir kulüpte bir daha böyle güzel bir dönem yaşayabileceğime inanmıyorum" demişti o dönemde ZDF’nin Aktuellen Sportstudio programında.

Ancak bir yıl sonra Funkel teknik direktörlüğe geri döndü ve 2021 ilkbaharında tam da 1. FC Köln’ü küme düşmekten kurtardı. Bu, Düsseldorf taraftar sahnesi için bir hakaretti. 2024’te 1. FC Kaiserslautern’i geçici teknik direktör olarak kupa finaline taşıdı ve Kırmızı Şeytanlar’ı 2. Bundesliga’da tuttu, ardından bir kez daha Köln’de yangın söndürücü rolüyle göreve gelip 2025’te Bundesliga’ya yükselişi kesinleştirdi.

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Funkel, Fortuna Düsseldorf’un temas kurduğunu doğruladı

Tüm bu geçmişe rağmen, Funkel’in kurtarıcı olarak bir kez daha geri dönüşü nisan ayında gerçekten gündemdeydi. Funkel’in kendisi, haziran ayında kulüp tarafından yapılan "gayriresmî" teması doğrulamıştı: "Bana, Markus Anfang’ın yerine geçmeye hazır olup olmadığım soruldu" diyen Funkel, birkaç ay önce "Bit im Büdchen" adlı sohbet programında şöyle konuştu: "Ben de evet dedim, bunu yapardım, çünkü bizin - teknik ekip, takım, ben ve taraftarlar - 2. Bundesliga’da kalmayı başaracağımıza inanıyordum."

Ancak Mislintat, Ende’yi getirdi ve düşüşü engelleyemedi. Artık Mislintat çoktan yok, şu anda düşüş yaşayan köklü kulübün sportif işlerini Samir Arabi yönetiyor. Ve gerçekten de işler yukarı doğru gidiyor gibi görünüyordu.

Krizlere alışkın 47 yaşındaki yönetici, Ende’nin eline yeni sezon için, bir dönem Preußen Münster’de başarı yakalayan teknik adamın fikirlerine adeta biçilmiş kaftan olan bir kadro verdi. Marcel Benger, Yassine Bouchama ve Jorrit Hendrix ile eski Münsterli üç ismi birden kadroya kattı; bu oyuncular Ende’nin sistemini zaten içselleştirmiş durumdaydı. Buna ek olarak da - 3. Lig ölçeğinde - Philipp Förster, Fabian Schleusener, Dominique Heintz ya da Andreas Müller gibi üst düzey transferler yaptı.

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Alexander Ende’nin Fortuna Düsseldorf’un kâbus başlangıcında payı var

Buna rağmen sezon başlangıcı tamamen ters gitti ve bunda Ende’nin zaman zaman tartışmalı ilk 11 tercihleri de ciddi rol oynadı. Hazırlık döneminde oturtulan dörtlü savunma henüz bir kez bile birlikte sahada yer almadı. Mannheim’daki açılış maçında ikna edici bir görüntü veren Felix Meiser bir anda kulübeye çekildi; hazırlık döneminin kazananlarından Elias Arden gibi umut veren isimler de aynı kaderi paylaştı. Sol bekte zaman zaman tamamen yetersiz kalan Kaden Amaniampong maçı sonuna kadar oynarken, asıl ilk 11 oyuncusu Sascha Risch kulübede oturdu. Dresden’den gelen yeni transfer, kulüp açıklamasına göre şu anda sportif olmayan nedenlerden kaynaklanan zor bir süreçten geçiyor.

Hoffenheim karşısında ise Ende, Steven van der Sloot’u sol bekte geçici çözüm olarak sahaya sürdü; sağ ayaklı oyuncu ters kanadında dikkat çekici derecede zayıf bir performans ortaya koydu. Aynı zamanda Ende, aslında lider oyuncu olarak getirilen Heintz’i de geri plana itti; onu Mannheim’da sadece 45 dakika sonra oyundan aldı ve bir hafta sonra sezonun ilk iç saha maçında kulübeye çekti.

Tüm bunlar şunu gösteriyor: Yeni yapılanan Fortuna’da şu anda neredeyse hiçbir şey yolunda gitmiyor. Cumartesi günü Hoffenheim karşısında alınan hak edilmiş yenilginin ardından takıma doğrudan, onların "çok net bir fikirle bir araya geldiğini" söylediğini belirten moralsiz Ende şunları kayda geçirdi: "Bugün bu fikirden hiçbir şey görülmedi ve şimdi hangi adımları atacağımız konusunda kendimizi sorgulamamız gerekiyor."

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Fortuna taraftarı kendi takımını alaya aldı: "Oh, ne kadar güzel!"

Söz konusu "Funkel fraksiyonu" da bu adımları büyük bir dikkatle izliyor olacaktır. Bild’in haberine göre şu an için kulüp içinde hâlâ kaybeden tarafta bulunuyorlar. Ende’nin koltuğu hiçbir şekilde sallanmıyor. Arabi ve ekibindeki yöneticilerin, sezunun bu kadar erken bir aşamasında teknik direktöre yönelik "karşıt havayı" daha çok "şaşkınlıkla not ettiği" belirtiliyor. Gazete, Hoffenheim maçının daha oynandığı sırada Ende’nin bir yenilgi daha alması halinde görevden alınacağı yönünde söylentilerin yayıldığını aktarıyor. Ayrıca soyunma odasından bazı iç bilgilerin de dolaşıma sokulduğu ifade ediliyor.

Bild, her şey olan ama yeni kurulan takımın başarısına kesinlikle katkı sağlamayan bir "zehirli atmosfer"den söz ediyor. Bu "zehirli atmosferde" bu arada cumartesi günü Düsseldorf taraftarının da payı vardı. Takım ağır hayal kırıklığının ardından tribüne gittiğinde, hemen geri gönderildi.

Aktif taraftar grubuna dahil olmayan bazı taraftarlar ise işi bir adım daha ileri götürerek yüksek sesle şu tezahüratı yaptı: "Oh wie ist das schön!" Bu da, kendi taraftarının daha sadece iki maçın ardından bile alaycı bir kara mizaha sığındığı 2026 tarihli kaos içindeki Fortuna’nın bir başka simgesi oldu.