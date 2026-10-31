Manchester United efsanesi Ashley Cole, kadronun teknik direktörüne güvenini kaybettiğini öne sürerek Michael Carrick'in Old Trafford'daki geleceğine ilişkin ciddi endişelerini dile getirdi. Manchester United'ın kötü gidişi cumartesi günü de sürdü. Chelsea'ye evinde moral bozucu bir yenilgiyle 2-0 mağlup olan takımın galibiyet hasreti dokuz maça çıktı.

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Old Trafford'da kriz derinleşiyor

Manchester United'ın sezonu, cumartesi günü Chelsea'ye 2-0 yenilmesiyle yeni bir dip noktasına ulaştı. Kulüp, Premier League'de düşme hattının yalnızca bir puan üzerinde kaldı. Bu sonuçla Manchester United'ın tüm kulvarlardaki galibiyet hasreti dokuz maça çıktı. Bu, kulübün 1988'den bu yana en kötü sonuç serisi.

Hafta başında yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısının ardından görevini kıl payı koruyan Carrick üzerindeki baskı giderek artıyor. Carrick, Roma'ya karşı oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçında takımın başında olmayı beklediğini söylese de görevde kalması giderek zorlaşıyor.

Cole'dan kadroya sert eleştiri

Baskı altındaki Carrick'in yerine kimin geçebileceği sorulduğunda Cole, “Gerçekten, gerçekten bilmiyorum. Bunu mümkün olan en kibar şekilde söylüyorum,” dedi. “Bu takımın gidişatını değiştirmenin yolları var. Oyuncuların şu anda teknik direktöre inanmadığından söz ediyorsunuz. O hâlde oyuncuların inanacağı birini bulmanız gerekiyor. Ama teknik direktör de oyunculardan gerçekten daha fazlasını talep etmeli. Sürekli aynı noktaya dönüyorum, bu beni çıldırtıyor: Daha fazla karakter! Topa daha çok sahip olmak, maçları kontrol etmek için daha fazla karakter!”

Cole'un değerlendirmesi, United'ın yıldızlarında rakiplerine kıyasla teknik açıdan cesaret ve karakter eksikliği gördüğünü ortaya koydu. beIN SPORTS'a konuşan Cole, “Chelsea genç bir takım ama topa sahip oluyor ve Manchester United'ı olmak istemediği pozisyonlara çıkmaya zorluyor! Manchester United o özgüvenle oynuyor gibi görünmüyor. Bu yüzden üst düzey takımlara benzer bir şekilde çalışabilecek yeni bir teknik direktörün ve ocak ayında bazı yeni isimlerin gelmesi gerekeceğini düşünüyorum,” dedi.

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Kaybolan hava ve transferdeki başarısızlıklar

Cole, geçen hafta Bournemouth karşısında alınan 3-0'lık yenilgiye rağmen Carrick'in Chelsea maçında neden hâlâ kulübede olduğunu değerlendirirken yönetimin sabrına şaşırdığını kabul etti. “Biraz şaşırdım çünkü taraftarlara verdiği tepkiden, perde arkasında bir şeylerin kaynadığını hissetmiş olmalı,” dedi.

“Ama diğer yandan Carrick genç bir teknik direktör; kendine özgü bir havası ve tarzı var. Göreve geldiğinde yarattığı etkiyi gördünüz. Takımı bulunduğu noktadan geçen sezonun son bölümüne taşırken çok iyi performanslar sergilendi. Oyuncuların onun için oynadığı, ona inandığı belliydi.”

Cole, teknik direktörle ilgili sorunların ötesinde, kulübün transfer stratejisindeki yapısal sorunlara da dikkat çekti. Özellikle sakatlığa yatkın Luke Shaw ile rekabet edebilecek bir sol bek alınmamasını vurguladı. Diogo Dalot cumartesi günü yine o mevkide oynamak zorunda kaldı. Cole'a göre bu kadro derinliği eksikliği, Carrick'in taktik planlarını sekteye uğrattı.