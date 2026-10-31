Manchester United efsanesi Ashley Cole, kadronun teknik direktörüne güvenini kaybettiğini öne sürerek Michael Carrick'in Old Trafford'daki geleceğine ilişkin ciddi endişelerini dile getirdi. Manchester United'ın kötü gidişi cumartesi günü de sürdü. Chelsea'ye evinde moral bozucu bir yenilgiyle 2-0 mağlup olan takımın galibiyet hasreti dokuz maça çıktı.
Old Trafford'da kriz derinleşiyor
Manchester United'ın sezonu, cumartesi günü Chelsea'ye 2-0 yenilmesiyle yeni bir dip noktasına ulaştı. Kulüp, Premier League'de düşme hattının yalnızca bir puan üzerinde kaldı. Bu sonuçla Manchester United'ın tüm kulvarlardaki galibiyet hasreti dokuz maça çıktı. Bu, kulübün 1988'den bu yana en kötü sonuç serisi.
Hafta başında yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısının ardından görevini kıl payı koruyan Carrick üzerindeki baskı giderek artıyor. Carrick, Roma'ya karşı oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçında takımın başında olmayı beklediğini söylese de görevde kalması giderek zorlaşıyor.
Cole'dan kadroya sert eleştiri
Baskı altındaki Carrick'in yerine kimin geçebileceği sorulduğunda Cole, “Gerçekten, gerçekten bilmiyorum. Bunu mümkün olan en kibar şekilde söylüyorum,” dedi. “Bu takımın gidişatını değiştirmenin yolları var. Oyuncuların şu anda teknik direktöre inanmadığından söz ediyorsunuz. O hâlde oyuncuların inanacağı birini bulmanız gerekiyor. Ama teknik direktör de oyunculardan gerçekten daha fazlasını talep etmeli. Sürekli aynı noktaya dönüyorum, bu beni çıldırtıyor: Daha fazla karakter! Topa daha çok sahip olmak, maçları kontrol etmek için daha fazla karakter!”
Cole'un değerlendirmesi, United'ın yıldızlarında rakiplerine kıyasla teknik açıdan cesaret ve karakter eksikliği gördüğünü ortaya koydu. beIN SPORTS'a konuşan Cole, “Chelsea genç bir takım ama topa sahip oluyor ve Manchester United'ı olmak istemediği pozisyonlara çıkmaya zorluyor! Manchester United o özgüvenle oynuyor gibi görünmüyor. Bu yüzden üst düzey takımlara benzer bir şekilde çalışabilecek yeni bir teknik direktörün ve ocak ayında bazı yeni isimlerin gelmesi gerekeceğini düşünüyorum,” dedi.
Kaybolan hava ve transferdeki başarısızlıklar
Cole, geçen hafta Bournemouth karşısında alınan 3-0'lık yenilgiye rağmen Carrick'in Chelsea maçında neden hâlâ kulübede olduğunu değerlendirirken yönetimin sabrına şaşırdığını kabul etti. “Biraz şaşırdım çünkü taraftarlara verdiği tepkiden, perde arkasında bir şeylerin kaynadığını hissetmiş olmalı,” dedi.
“Ama diğer yandan Carrick genç bir teknik direktör; kendine özgü bir havası ve tarzı var. Göreve geldiğinde yarattığı etkiyi gördünüz. Takımı bulunduğu noktadan geçen sezonun son bölümüne taşırken çok iyi performanslar sergilendi. Oyuncuların onun için oynadığı, ona inandığı belliydi.”
Cole, teknik direktörle ilgili sorunların ötesinde, kulübün transfer stratejisindeki yapısal sorunlara da dikkat çekti. Özellikle sakatlığa yatkın Luke Shaw ile rekabet edebilecek bir sol bek alınmamasını vurguladı. Diogo Dalot cumartesi günü yine o mevkide oynamak zorunda kaldı. Cole'a göre bu kadro derinliği eksikliği, Carrick'in taktik planlarını sekteye uğrattı.
Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.
Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.
Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.
En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.
Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.
Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.
Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:
- “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
- “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
- “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”