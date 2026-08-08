FC Bayern Münih ve Juventus'un eski savunma yıldızı, iki buçuk yılın ardından önce danışman, son olarak da bir buçuk yıl sportif direktör olarak görev yaptığı OM'den ayrıldı. France Football dergisine verdiği röportajda, ortak ilişkinin başarısız olmasından dokuz kez Fransa şampiyonu olan ve eski Avrupa kupası sahibi kulübün "içine battığı" "vasatlığı" sorumlu tuttu.

Aynı nedenle geçen şubat ayında teknik direktör Roberto De Zerbi de görevinden istifa etmişti. Olympique'teki vasatlığın "ne yazık ki derin kökleri" olduğunu söyledi. İtalya ve Almanya'daki profesyonel kariyeri boyunca oyuncuyken tanıdığı standartları yerleştirmek istediğini, ancak bunda başarısız olduğunu ifade etti.





Teknik direktörler, "egolarını nasıl okşayacaklarını" bilmeli

Benatia, spor gazetesi L'Equipe'e verdiği röportajda özellikle mevcut oyuncu kuşağı hakkında konuştu.

39 yaşındaki Faslı, bu kuşağın geneline tutku eksikliği teşhisi koydu. Bir teknik direktörün "onlara ulaşmak için doğru yaklaşımı bulması" ve "egolarını nasıl okşayacağını bilmesi gerekir, o zaman koşup gol atabilirler" dedi.

Konuya "fazla kabaca" yaklaşıldığında ise şu tepkinin verildiğini söyledi: "Bu teknik direktör ne istiyor ki? Beş yıllık sözleşmemiz var, nasıl olsa altı ay içinde kovulur!"

Benatia, profesyonellik ve gelişmiş bir hata bilinci konusunda da günümüz profesyonellerinin çoğuna kredi vermedi. "Kaybettiğinizde ve bu senin hatansa; ister yüzde yüzlük bir fırsatı kaçıran forvet ol, ister adamını gözden kaçıran savunmacı ol, içlerinden kaç tanesi bunun yüzünden gerçekten vicdan azabı çekiyor? Hayatlarına devam ediyorlar. Hepsi değil, yanlış anlaşılmasın, ama yüzde 80'i."





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Benatia: "Pep döneminde 45 dakikalık toplantılar yapardık"

Benatia, birçok sorundan akıllı telefon kullanımını ve sosyal medyayı sorumlu tuttu ve bu değerlendirmesinde yalnız olmadığını vurguladı.

"Sportif direktörlerle konuştuğumda bu konu sürekli gündeme geliyor. Bu yeni bir nesil" dedi. Benatia, cep telefonları nedeniyle "konsantrasyon yeteneklerinin çok düşük olduğunu, hatta toplantılarda bile" sözlerine eklerken, Bayern Münih ve teknik direktör Pep Guardiola dönemini hatırlattı: "Pep döneminde eskiden kırk beş dakika süren toplantılarımız olurdu. Bugün on beş dakikalık bir toplantı yaptığınızda, sanki kalplerini söküp almışsınız gibi hissediyorsunuz."

Fransa'da doğan Benatia, diğer kulüplerin yanı sıra OM altyapısında yetişti. Profesyonel kariyerinde Bayern ve Juve ile kupalar kazandıktan sonra, 2021'de 34 yaşında Türkiye'de Fatih Karagümrük'te kariyerini noktaladı. 2024/25 sezonundaki ikinciliğin ardından Marseille, Ligue 1'i beşinci sırada bitirerek sezonun açık hedefi olan Şampiyonlar Ligi'ne katılımı kaçırdı.