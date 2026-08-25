Teknik direktör Xavi, Hollanda Milli Takımı’ndaki bir oyuncu için şimdiden çok büyük endişe duyuyor

Gazeteci Jordi Grau, Gol a Gol programında aktardığına göre Xavi, Frenkie de Jong konusunda büyük endişe duyuyor. Yeni milli takım teknik direktörü, Hollanda Milli Takımı'nın orta saha oyuncusunun durumuyla ilgili iki nedenle kaygılı.

Xavi, iki hafta önce KNVB tarafından Hollanda Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak göreve getirildi. Eski orta saha oyuncusu, De Jong'u Barça'da birlikte geçirdikleri dönemden tanıyor.

De Jong şu anda, geçen sezonun sonunda yaşadığı diz sakatlığından kurtulmaya çalışıyor. Dünya Kupası'nda şiddetli ağrılar ve iğnelerle oynadı; bu nedenle durum daha da kötüleşmiş olabilir.

Xavi, Hollanda Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu hakkında iki nedenle ciddi endişe taşıyor. İlk olarak sakatlığın kendisiyle ilgili. Bu rahatsızlığın kendiliğinden geçmeme ihtimali var ve De Jong'un ameliyat olması gerekebilir. Bu durumda iyileşme süreci aylar daha sürebilir.

Yeni teknik direktör, De Jong'un Barcelona'daki durumundan da endişe ediyor. Kulüp, oyun kurucunun Dünya Kupası'nda bu sakatlıkla oynamaya devam etmesinden memnun değil. Teknik direktör Hansi Flick de bu nedenle kaptanlık pazubandını elinden aldı.

De Jong, Hollanda Milli Takımı formasını şu ana kadar yetmiş kez giydi. Bu maçlarda iki gol attı.